Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Utilizzare l’AI come un confidente sta diventando un problema e per i giovani rappresenta una dipendenza che potrebbe influire sullo sviluppo emotivo e sociale

Uno dei fenomeni più preoccupanti quando si parla di intelligenza artificiale è la crescente dipendenza degli adolescenti dai chatbot AI per la gestione delle proprie emozioni; una tendenza che sta sollevando dubbi e preoccupazione tra gli educatori e i professionisti della salute mentale.

Quello che per molti sembra essere un rifugio sicuro e privo di giudizio, infatti, potrebbe avere delle ripercussioni significative per lo sviluppo emotivo e sociale dei ragazzi.

Perché i giovani si sfogano con l’AI

Secondo gli esperti, l’uso di chatbot AI come confidenti sta creando una nuova forma di dipendenza, con i giovani che immaginano i loro smartphone come uno spazio privato inviolabile. In questo spazio, i chatbot sono progettati per offrire risposte immediate e un senso di accondiscendenza, creando un’illusione di un supporto che, a lungo andare, si rivela dannoso.

Queste interazioni, infatti, possono ostacolare lo sviluppo di una resilienza emotiva sana, portando a una vera e propria dipendenza da questa tecnologia, per la paura del giudizio umano.

Il problema di fondo, secondo gli esperti, è la mancanza di comunicazione all’interno delle famiglie e nella società. Quando i ragazzi si sentono depressi o non hanno nessuno con cui parlare, si rivolgono all’IA, che risponde con frasi rassicuranti che, pur offrendo un sollievo immediato, rafforzano la dipendenza e allontanano i giovani dal confronto con amici o familiari.

Altra tendenza pericolosa è questa ricerca costante di approvazione, ad esempio con i Like sui social, e la mancanza di questa fa sentire i ragazzi depressi e sminuiti. Questo problema si aggrava con l‘assenza di un supporto emotivo da parte dei genitori, che pur offrendo ogni comfort materiale, spesso non riescono a trovare del tempo per ascoltare i propri figli.

Per tutte queste ragioni, i giovani si rivolgono ai chatbot AI che, tuttavia, sono programmati per massimizzare il coinvolgimento e di conseguenza tendono a convalidare qualsiasi emozione o convinzione, anche quelle errate.

L’intelligenza artificiale, insomma, non offre una critica costruttiva come quella che si trova nelle interazioni umane e questo può avere ripercussioni per la crescita psicologica e la maturazione emotiva. E questo, a lungo andare, si traduce in una vera e propria dipendenza.

Cosa si può fare per i giovani

Come per tutte le dipendenze, ci sono delle conseguenze a lungo termine che possono influire negativamente sullo sviluppo dei ragazzi. Questa “ossessione” per l’AI potrebbe portare a un deficit delle abilità sociali e all’isolamento.

Questa tendenza crescente, dunque, non è solo una conseguenza della solitudine giovanile, ma sta diventando un qualcosa di davvero preoccupante che richiede l’attenzione di famiglie, scuole e professionisti che devono impegnarsi in prima linea per cercare di invertire la rotta e tornare a parlare con questi ragazzi.

Dall’altra parte è fondamentale che i giovani imparino a distinguere il supporto emotivo reale da quello simulato e che ricevano gli strumenti per costruire relazioni significative e affrontare le sfide della vita senza l’illusione di un conforto digitale.