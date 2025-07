chainarong06 / Shutterstock.com

Apple sta lavorando al rilascio di iOS 26, il nuovo major update di iOS che arriverà nel corso del mese di settembre, in parallelo al lancio dei nuovi iPhone 17. Il nuovo sistema operativo di Apple introdurrà diverse novità e andrà anche a rinnovare l’app Messaggi. Una delle nuove funzioni dell’app riguarderà la suddivisione delle conversazioni con l’obiettivo di offrire agli utenti una protezione aggiuntiva contro i tentativi di phishing che, in molti casi, sfruttano SMS e messaggi tramite le app più note per cercare di colpire gli utenti. Andiamo a fare il punto sulle novità in arrivo con iOS 26 che, ricordiamo, è ora accessibile con la beta pubblica.

Più sicurezza per i messaggi con iOS 26

Il meccanismo adottato da Apple per garantire agli utenti di poter gestire meglio le conversazioni e, quindi, identificare i tentativi di phishing via messaggio prevede una modifica per l’app Messaggi di iOS 26.

L’applicazione andrà a suddividere le conversazioni in categorie con un filtro presente in alto che permetterà all’utente di passare da una categoria a un’altra. Oltre alla categoria “Messaggi“, che racchiuderà le conversazioni con i propri contatti, ci saranno altre categorie.

Tra queste troviamo Mittenti sconosciuti, in cui saranno raccolti i messaggi in arrivo da numeri che non rientrano nella propria rubrica, e poi Spam, in cui il sistema andrà a spostare, in automatico, i messaggi considerati come potenziale spam. C’è spazio anche per la categoria Eliminati di recente.

Gli utenti hanno la possibilità di spostare da una categoria a un’altra un messaggio. Da segnalare che nella categoria Messaggi l’app andrà a inserire anche i codici di verifica e di accesso necessari, ad esempio, per effettuare il login con un sistema di autenticazione a più fattori.

Nella cartella Spam, inoltre, sono applicate alcune restrizioni. In particolare, i link vengono disattivati in automatico, in modo da impedire l’apertura accidentale. In aggiunta, non è possibile rispondere a un messaggio incluso nella cartella Spam ma l’utente deve prima spostarlo in un’altra categoria.

Con tutti questi sistemi, Messaggi dovrebbe essere in grado di aiutare gli utenti e offrire una maggiore protezione contro i tentativi di phishing che, soprattutto tramite SMS e altri messaggi, possono rappresentare una minaccia concreta per gli utenti.

Quando arriva iOS 26

iOS 26 è in fase di beta. Da pochi giorni, gli utenti hanno la possibilità di installare la prima beta pubblica del nuovo sistema operativo che andrà a rimpiazzare iOS 18 (ricordiamo che Apple ha optato per un cambio di numerazione dei suoi OS). Il rilascio della versione stabile è previsto per il mese di settembre 2025