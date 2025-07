I nuovi iPhone 17 Pro potrebbero avere tre sorprese per il comparto fotografico: ecco tutte le novità in arrivo secondo un rumor emerso in queste ore online

Kaspars Grinvalds / Shutterstock

Manca poco più di un mese al debutto dei nuovi iPhone: tra le novità in arrivo, oltre all’inedita variante Air, ci sarà spazio anche per un importante aggiornamento per i nuovi iPhone 17 Pro che, rispetto ai 16 Pro, potrebbero presentare diversi elementi inediti.

Secondo quanto riportato da MacRumors, in particolare, il comparto fotografico dei nuovi Pro potrebbe registrare un sostanziale upgrade, con diverse novità rispetto alla generazione precedente.

Si tratta di indiscrezioni non ancora confermate e che si basano su quanto rivelato da un insider. Tali informazioni sarebbero incluse in una pubblicità dei nuovi smartphone che, naturalmente, non è ancora stata resa pubblica.

Andiamo a fare il punto sulle ultime indiscrezioni legate alla nuova gamma di smartphone di Apple in arrivo a breve.

Le novità degli iPhone 17 Pro

Secondo questo nuovo report, gli iPhone 17 Pro potrebbero registrare almeno tre importanti novità per quanto riguarda il comparto fotografico. Il teleobiettivo, un sensore sempre più di riferimento per gli smartphone di fascia alta, potrebbe registrare un passo in avanti per quanto riguarda lo zoom ottico che dovrebbe passare da 5x a 8x.

In aggiunta, gli smartphone di Apple potrebbero sfruttare una versione “pro” dell’app della fotocamera per poter migliorare la cattura di foto e video, grazie anche ad opzioni esclusive, non accessibili con gli altri modelli della gamma. Da segnalare anche la possibile introduzione di un secondo tasto per il controllo della fotocamera che potrebbe trovare spazio su uno dei bordi dello smartphone.

Queste informazioni, come sottolineato da MacRumors, sono “non verificate” e, per il momento, non ci sono conferme in merito alle reali novità che riguarderanno il comparto fotografico dei nuovi iPhone 17 Pro. Secondo 9to5Mac, che ha riportato queste indiscrezioni, le informazioni più plausibili sono quelle legate a una possibile versione Pro dell’app della fotocamera.

Le due novità hardware, invece, appaiono meno plausibili anche perché, negli ultimi anni, per Apple è stato quasi impossibile nascondere le innovazioni ai suoi prodotti lato hardware che, in genere, emergono con mesi o addirittura anni di anticipo. Questa volta, invece, le informazioni diffuse sono emerse per la prima volta.

Quando arrivano i nuovi iPhone

La nuova gamma iPhone 17 sarà svelata ufficialmente nel corso della prima metà del mese di settembre 2025 e arriverà sul mercato nelle settimane successive. Ulteriori dettagli in tal senso emergeranno nel corso del mese di agosto. Gli smartphone, ricordiamo, potranno contare sulla nuova versione di iOS ovvero iOS 26, ora disponibile come beta pubblica per gli altri modelli della gamma iPhone.