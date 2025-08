Instagram ha introdotto un nuovo limite per usare la funzione Live: solo gli account con almeno mille follower possono trasmettere in diretta. Meta spiega il perché

Denys Prykhodov / Shutterstock.com

Trasmettere in diretta è una delle funzioni previste da Instagram: consente agli utenti di comunicare in tempo reale con i propri follower, per condividere momenti autentici, promuovere contenuti, interagire direttamente con il pubblico o semplicemente farsi vedere “dal vivo”, senza filtri. Dalle dirette di influencer e creator, ai dialoghi spontanei tra amici o piccoli aggiornamenti quotidiani, la funzione Live nel tempo è diventata per molte persone una parte integrante dell’esperienza sulla piattaforma. Ora però le cose stanno per cambiare. Instagram ha infatti deciso di imporre una soglia minima di follower per poter continuare a usare questa funzione, limitandola di fatto a una fetta più ristretta di utenti.

Instagram limita le dirette a chi ha più di 1000 follower

Nei giorni scorsi, diversi utenti di Instagram hanno iniziato a notare un messaggio d’errore comparire nel momento in cui cercavano di avviare una diretta. L’avviso spiegava che i requisiti per usare la funzione Live erano cambiati, specificando che solo gli account pubblici con almeno 1000 follower possono ora trasmettere in diretta. Quello che sembrava inizialmente un bug o una prova limitata è stato poi confermato ufficialmente da Meta, che è l’azienda madre di Instagram.

In precedenza chiunque – sia con account pubblico che privato – poteva avviare una diretta su Instagram, anche avendo solo una manciata di follower. La piattaforma offriva persino la possibilità, introdotta nel 2024, di trasmettere live per un massimo di tre amici stretti, creando così uno spazio privato e più intimo. Con le nuove regole però, questa libertà viene drasticamente ridotta.

Il cambiamento è già operativo per tutti gli account pubblici e a breve sarà esteso anche a quelli privati. Per ora infatti l’avviso cita esplicitamente solo gli account pubblici, ma Meta ha già chiarito che l’aggiornamento riguarderà entrambi i tipi di profilo. La transizione è in corso e richiederà qualche tempo, ma il futuro della funzione Live sembra ormai segnato.

Perché Instagram ha limitato la funzione Live?

Secondo quanto dichiarato da Meta, questa scelta è stata presa per migliorare la qualità dell’esperienza offerta dai Live. L’obiettivo sarebbe dunque quello di garantire un ambiente più efficace e coinvolgente per i creator, concentrandosi su coloro che hanno già una base significativa di pubblico. In altre parole, le dirette dovrebbero diventare uno strumento più professionale, almeno nelle intenzioni della piattaforma.

Tuttavia, come ha notato anche la stampa specializzata, Meta non ha spiegato nel dettaglio perché gli account con meno di 1000 follower non sarebbero in grado di offrire una “buona esperienza”: un aspetto, questo, che ha sollevato critiche da parte degli utenti. Alcuni di essi, soprattutto quelli con comunità di follower piccole ma attive, vedono infatti nella nuova soglia una penalizzazione ingiustificata.

Non è chiaro se questa sia una novità isolata oppure la prima di una serie di mosse volte a ridefinire l’accesso agli strumenti di Instagram in base alla popolarità degli account. Probabilmente, in ogni caso, anche la già citata funzione che consente dirette con tre amici stretti verrà eliminata.