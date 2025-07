charnsitr / Shutterstock

Il tema della compatibilità tra dispositivi e connettori ha assunto un ruolo sempre più centrale, specialmente nel mondo degli smartphone. Apple, in particolare, è stata spesso criticata per aver adottato standard proprietari come il connettore Lightning, mantenuto per oltre un decennio sui suoi iPhone, anche dopo aver già introdotto USB-C su iPad e Mac. Questo ha generato frustrazione tra gli utenti, costretti ad accumulare cavi e adattatori diversi per dispositivi della stessa marca. Il problema è ancora più evidente per chi possiede un iPhone datato: pur essendo ancora funzionante, quel telefono resta bloccato in un ecosistema di accessori ormai superati. Ora però, una nuova custodia progettata da un ingegnere indipendente promette di risolvere brillantemente il problema.

La cover che dà un vero supporto USB-C agli iPhone

Ken Pillonel, ingegnere svizzero noto per aver realizzato nel 2021 il primo iPhone al mondo modificato con una porta USB-C, è tornato con un’idea decisamente più accessibile. Dopo anni di lavoro, ha ideato una custodia che permette di aggiungere una porta USB-C funzionante a qualsiasi iPhone con connettore Lightning, senza bisogno di smontare il dispositivo o utilizzare attrezzi.

La custodia si applica come qualsiasi cover protettiva, ma nasconde al suo interno un piccolo circuito personalizzato che consente ricarica rapida, trasferimento dati completo e supporto per CarPlay. A differenza dei soliti adattatori, a volte fragili e poco affidabili, il collegamento tra la porta USB-C e il connettore Lightning qui avviene direttamente all’interno della cover, garantendo così prestazioni stabili e durature.

Connettore Lightning e USB-C: le critiche ad Apple

Come accennato, Apple è stata spesso al centro delle polemiche per aver introdotto il connettore Lightning sugli iPhone, salvo poi passare a USB-C su Mac e iPad in pochi anni. Sebbene l’azienda avesse promesso che Lightning sarebbe rimasto per almeno un decennio – promessa effettivamente mantenuta – il cambio di porta è stato percepito da molti come una scelta forzata che ha contribuito a generare sprechi e confusione.

Con l’introduzione dell’iPhone 15, Apple ha ufficialmente iniziato il passaggio a USB-C anche per i suoi smartphone. Tuttavia, milioni di dispositivi precedenti restano in circolazione e perfettamente funzionanti. La custodia progettata da Pillonel si inserisce in questo contesto come una soluzione intelligente, sostenibile e rispettosa dell’ambiente, che permette agli utenti di aggiornare il proprio telefono senza contribuire all’accumulo di rifiuti elettronici.

Una soluzione sostenibile

La custodia progettata da Pillonel non è, insomma, un semplice aggiornamento tecnico: è una risposta concreta all’obsolescenza programmata, un tema sempre più discusso nel mondo della tecnologia. Pillonel stesso ha dichiarato infatti di aver sviluppato la cover proprio con l’intento di prolungare la vita utile degli iPhone più vecchi, che restano dispositivi validi ma penalizzati da uno standard di ricarica ormai superato.

Pillonel ha pubblicato un video dimostrativo della cover sul suo canale YouTube, mostrando il funzionamento del dispositivo. L’obiettivo, oltre che commerciale, sembra essere quello di stimolare una riflessione su come la tecnologia possa (e debba) essere progettata per durare, adattarsi e rispettare di più l’utente e il pianeta.