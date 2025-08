Galaxy Tab S10+ al minimo storico: con lo sconto Amazon il prezzo crolla

Amazon

Una delle offerte più interessante tra quelle disponibili oggi su Amazon riguarda il Galaxy Tab S10+, ultima versione del tablet premium di Samsung, che trovi con uno sconto eccezionale del 35% e risparmi ben 400 euro. Per il tablet di Samsung si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Definirlo tablet è un po’ riduttivo: si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo multifunzione che all’occorrenza puoi anche utilizzare per lavorare e per esprimere la tua creatività grazie alla S Pen inclusa nella confezione.

Il Galaxy Tab S10+ è una delle migliori alternative all’iPad Pro e uno dei migliori tablet Android che trovi oggi sul mercato. La scheda tecnica è quanto di meglio possa offrire in questo momento il mercato, a partire da un display Dynamic AMOLED da ben 12,4 pollici con risoluzione elevatissima. Prestazioni assicurate dal processore MediaTek di ultima generazione e non manca un comparto fotografico con cui scattare ottime foto e fare anche videochiamate di lavoro mentre sei in viaggio. Un dispositivo che si adatta a qualsiasi situazione e che oggi trovi a un prezzo eccezionale.

Galaxy Tab S10+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Minimo storico e offerta lampo da non farsi scappare. Oggi su Amazon il Galaxy Tab S10+ è disponibile a un prezzo di 749 euro con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 400 euro e approfitti anche del minimo storico. Puoi pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Disponibile anche il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta direttamente sul conto corrente, senza dover perdere tempo nel rivenderlo su mercato secondari.

Il tablet è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa occasione, si tratta di uno dei migliori tablet disponibili sul mercato.

Se sei alla ricerca di performance superiori, è disponibile in offerta anche il Galaxy Tab S10 Ultra. Maggiore potenza e schermo più grande rispetto al suo "fratellino". Da oggi è disponibile a un prezzo di 949 euro con uno sconto del 31% e risparmi quasi 450 euro. Lo puoi anche pagare anche a rate con il servizio di Cofidis.

Galaxy Tab S10+: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Tab S10+ è quanto di meglio possa offrire il mercato dei tablet in questo momento. La definizione classica di tablet gli va anche un po’ stretta: con questo dispositivo di Samsung puoi fare veramente di tutto e assicura prestazioni eccezionali.

Il Galaxy Tab S10+ è il classico dispositivo 2 in 1 che all’occorrenza si trasforma in un mini-PC. Il merito è delle dimensioni generose, ma anche della possibilità di collegare facilmente una tastiera (da acquistare separatamente) e della S Pen già presente nella confezione. Accessori che esaltano le caratteristiche tecniche di questo tablet Samsung.

A proposito di caratteristiche tecniche, partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: il display. Il Galaxy Tab S10+ è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 12,4 pollici con risoluzione elevatissima e refresh rate elevato. Uno schermo con cui poter vedere film e serie TV con la massima qualità possibile. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore MediaTek di ultima generazione, supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Non manca un ottimo comparto fotografico con il quale scattare immagini di livello professionale, ma soprattutto effettuare chiamate di lavoro mentre si è in viaggio. Come detto, infatti, il Galaxy Tab S10+ si trasforma facilmente in un ottimo strumento di lavoro.

Sul tablet trovi anche Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale presente su tutti i dispositivi mobile di Samsung di nuova generazione. Grazie a Galaxy AI hai accesso a diversi strumenti intelligenti che ti semplificano la vita, come ad esempio il traduttore in tempo reale. Strumenti utili anche nel mondo del lavoro.

Chiudiamo con l’ottima batteria che dura tantissime ore, anche con un utilizzo intensivo del tablet. Non farti scappare questa super offerta.

