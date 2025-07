Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple accelera il programma di sviluppo delle nuove versioni dei suoi sistemi operativi. Da poche ore, infatti, è possibile accedere alla prima beta pubblica di iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26.

Ricordiamo che, da quest’anno, Apple ha deciso di modificare la numerazione dei suoi sistemi operativi, adeguandola all’anno di disponibilità (in questo caso 2026 anche se il rilascio avverrà a settembre 2025).

Di conseguenza, non ci sarà un iOS 19 ma si passerà direttamente a iOS 26 e lo stesso vale per macOS, iPadOS, watchOS e tvOS. Con l’arrivo della prima beta, gli utenti hanno la possibilità di provare le novità in arrivo.

Che cos’è Liquid Glass e quando arriva

Con le nuove versioni dei suoi OS, Apple introduce il linguaggio di design Liquid Glass che punta a rinnovare il look dell’interfaccia e delle app principali dei vari sistemi operativi della casa di Cupertino. Il design in questione è caratterizzato da elementi lucidi e traslucidi.

L’introduzione del nuovo design rappresenta la principale novità in arrivo per le nuove versioni degli OS di Apple che continuerà a puntare su Apple Intelligence e, quindi, sull’integrazione di funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Su iOS, inoltre, arriveranno varie novità per l’app Messaggi oltre alla nuova Traduzione Live, che sarà accessibile in varie applicazioni di sistema. Ci saranno miglioramenti per l’Intelligenza Visiva, con la possibilità di interagire con i contenuti presenti sullo schermo dell’iPhone.

iPadOS, invece, introdurrà una nuova gestione delle finestre, più simile all’esperienza desktop garantita da macOS. Il sistema operativo desktop di Apple si rinnoverà con diverse funzioni extra tra cui una nuova versione avanzata di Spotlight che permette di eseguire azioni direttamente dal launcher.

Come provare le novità di Apple

Per installare la versione beta pubblica di iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26 è necessario accedere al programma Apple Beta Software (beta.apple.com) e poi andare nelle Impostazioni del proprio dispositivo, individuando la voce Aggiornamento Software e selezionando l’opzione relativa agli aggiornamenti in beta.

È importante ricordare che queste versioni dei software di Apple non sono ancora stabili e, quindi, potrebbero essere caratterizzate da una serie di problemi relativi al funzionamento o anche potrebbero comportare un calo delle prestazioni del proprio dispositivo. Chi intende testare una versione beta, quindi, deve essere consapevole dei possibili rischi.

Quando arrivano gli aggiornamenti

La prima versione stabile di iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26 saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi, a partire, orientativamente, dal prossimo mese di settembre. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso delle prossime settimane. Apple dovrebbe avviare il rilascio dei nuovi software subito dopo la presentazione dei nuovi iPhone 17, attesi nella prima metà di settembre, seguendo le tradizionali tempistiche dell’azienda.