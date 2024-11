X Factor 2024, quinto live: La Furia e Lauro litigano per i Patagarri e Agnelli minacciato da un fan. Chi è uscito La puntata del 21 novembre scorre velocissima tra gaffe, scontri accesi, imprevisti, siparietti e rivelazioni dei giudici: cosa è successo su Sky Uno

Nella nuova puntata di X Factor, condotta da Giorgia giovedì 21 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV, scopriamo gli inediti degli artisti ancora in gara, con Paola Iezzi, Manuel Agnelli, Jake La Furia e Achille Lauro chiamati a commentare ogni esibizioni senza tirare fuori le unghie quando necessario. Non mancano infatti scontri accesi, ma nemmeno gaffe, siparietti ed esibizioni potenti e spesso profonde. Vediamo insieme cosa è successo nella puntata dedicata al quinto Live di X Factor, in onda il 21 novembre 2024.

X Factor, quinto Live (puntata 21 novembre 2024): cosa è successo

Il quinto Live parte alla grande con un’esibizione inedita dove le voci di Paola Iezzi (vestita in maniera piuttosto hard) e Giorgia si incontrano in un medley inaspettato e meraviglioso in cui la prima canta Vogue e Music di Madonna e la seconda I wanna dance with somebody di Whitney Houston. "Mi hai fatto un regalo!", dice la Iezzi a Giorgia dopo aver aperto la serata insieme, e la cantante di Gocce di memoria risponde col sorriso: "E tu l’ha fatto a me". A inizio puntata, ancora prima di presentare i talenti, non manca anche un piccolo siparietto: "Nessuno ha parlato del limone di Paola", dice Achille Lauro riferendosi alle labbra sfiorate al ballerino del corpo di ballo durante l’esibizione di apertura. "Non era propriamente un limone", ribatte la Iezzi prima di sentire la reazione di Jake La Furia: "Ma io me lo sono perso!". Giorgia la più esilarante di tutti (e ci piace così): "Ma di cosa state parlando? Non mi interrompete che io ho tutto qui, nella testa, adesso".

I primi a cantare l’inedito sono i Les Votives con Monster, molto apprezzati da tutti i giudici, Lowrah con Malasuerte e poi i Punkcake, povere vittime del primo scontro acceso della serata tra Achille Lauro e Jake La Furia, che commenta l’esibizione così: "Molto più adulto, punk e profondo. Mi piace che siate intercambiabili: tutti possono cantare e suonare". Dopodiché, Lauro dichiara di avere due domande per il rapper – la prima riguarda il mercato discografico per i Punkcake, la seconda fa esplodere La Furia, perché Lauro, ripensando alle critiche fatte da quest’ultimo al suo gruppo jazz, gli dice: "I Punkcake fanno i Punkcake, ma anche i Patagarri fanno i Patagarri!" Jake spiega: "I Patagarri fanno benissimo a fare i Patagarri, ma i Punkcake hanno rischiato molto di più, c’erano diversi tipi di punk e hanno suonato e cantato a giro".

Agnelli si intromette nel dibattito: "Vorrei dire una cosa prima che mi cada la testa (ha una sorta di collare cervicale): quello che stanno facendo loro in questo momento sta vincendo tutti i Grammy della musica!" Nel frattempo Giorgia prova a placare gli animi: "Io mi permetto di ricordarvi che stiamo parlando dei Punkcake", ma Jake, contrariato, si rivolge a Lauro: "Tu hai fatto una para*ulata, sei intervenuto sopra gli altri per portare l’acqua al tuo mulino. È quello che fai sempre. Non hai detto neanche qualcosa di intelligente visto che stavamo parlando dei Punkcake. Ti para*uli sempre il pubblico e lo prepari per i tuoi artisti. Il tuo Senato sta dicendo basta, io direi… basta!" Per quanto riguarda la domanda sul come collocherebbe i Punkcake nel mercato discografico, lui gli dà ragione: "Male", e poi aggiunge: "Quando dicevo ‘finalmente un singolo per le radio’, stavo scherzando, l’avevano capito tutti!" Achille Lauro gli domanda: "Ma perché ti devi indispettire? Prendo il frustino". Paola Iezzi chiude la discussione con una battuta: "Vuoi usarlo con me?" Nel frattempo Giorgia (ironica) chiede a Manuel Agnelli se il collare cervicale che indossa sia "di salute o bellezza" e lui risponde: "È sia di salute che di bellezza! Penso mi stia molto bene, no? Sembro Enrico VIII!"

Poi arriva Francamente con l’inedito Fucina e Jake La Furia è talmente soddisfatto di lei, unica voce ancora in gara della sua squadra, che mostra una maglietta un po’ particolare: "Dalla gioia mi sono fatto fare dei copri capezzoli con la tua faccia. Visto che l’altra volta non te l’hanno fatto fare, io ti regalo dei copri capezzoli con la mia di faccia!" Anche Paola Iezzi e Giorgia chiedono a gran voce di averne uno. Sul palco ora ci sono i Patagarri con Caravan e il rapper non perde l’occasione di colpire Achille Lauro: "I Patagarri sono l’unico grande motivo di discussione tra me e Lauro. Il pezzo è forte ma non vedo coerenza". Lauro, che poco prima è corso ad abbracciare il rapper, dicendogli anche di volergli bene, si rivolge al "Senato" (il pubblico in studio): "Io vorrei fare un applauso al tavolo, siamo in competizione qui ma ci vogliamo davvero bene". Dopo i Patagarri, è la volta di Lorenzo Salvetti, che sorprende tutti i giudici con l’inedito Mille concerti, seguito da Mimì, la quale porta sul palco quella che potremmo già considerare una hit: Dove si va.

Arriva il momento di scoprire chi deve andare al ballottaggio finale dopo la manche iniziale, ma prima gli ospiti d’eccezione del quinto Live: i Coma_Cose portano in studio un medley dei loro successi, tra cui Malavita e il brano portato al primo Festival di Sanremo a cui hanno partecipato, Fiamme negli occhi. Quando poi Giorgia dice che il televoto ha salvato Francamente, Jake La Furia non riesce a trattenere la gioia: "Vai, vaffan*ulo, la prima! Mi sono tolto 10 minuti di ansia subito!". Manuel Agnelli, invece, esulta per i Punkcake ancora in gara: "Sì ca**o!", mentre Achille Lauro reagisce in maniera tranquilla per i Patagarri: "Che belli che siete". Poi la gaffe di Giorgia avviene quando ancora ci sono tre concorrenti che attendono di sapere se il pubblico li abbia salvati o meno: "Andrà al ballottaggio finale… no, vi chiedo scusa… questo è un momento in cui bisogna stare talmente attenti che poi uno toppa… Ma che mi avete scritto? Ah no, scusate, sono io che non leggo bene questa busta perché soffro!" Alla fine scopriamo che è Lowrah (squadra Paola Iezzi) la prima ad andare al ballottaggio finale.

X Factor (21 novembre), chi è stato eliminato: Lowrah

Nella seconda manche da ricordare, oltre le voci meravigliose dei concorrenti, è Manuel Agnelli che svela di ricevere minacce a causa delle sue valutazioni negative sui Patagarri (squadra Achille Lauro): "Fare commenti su di voi è diventato pericoloso: in tanti anni qua dentro ho ricevuto un sacco di insulti, ma ora si è aggiunto uno strato di letame e per la prima volta mi arrivano anche minacce per i commenti su di voi… non ho nessun problema perché faccio arti marziane, sono cintura rosa di danza classica e ho un’arma segreta come il collare cervicale. ‘sti ca**i gli insulti, ma questo mi costringe ad essere molto più sincero con voi". Dopo aver ascoltato tutte le cover della seconda manche, dove a emergere sono soprattutto Francamente, Mimì e Lorenzo Salvetti, è il momento di sapere chi deve sfidare Lowrah al ballottaggio finale, e sono i Punkcake, i quali vengono salvati dai giudici di X Factor. Nella puntata del 21 novembre viene eliminata Lowrah, votata solo da Paola Iezzi, la sua coach.

