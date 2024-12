Maxime Mbanda, chi è il nuovo concorrente del GF. Il gesto eroico durante la pandemia e la nomina di Cavaliere Il noto sportivo entrerà stasera nella Casa più spiata d’Italia: per l’occasione scopriamo qualcosa di più su di lui tra carriera e vita privata.

Maxime Mbanda è nato nel 1993 a Roma da madre italiana e padre congolese, ed è un noto giocatore di rugby. Il suo esordio nello sport è avvenuto a soli 9 anni con gli Amatori Milano, per poi passare al Grande Milano e, nel 2012, all’Accademia Federale Ivan Francescato. Nel 2013, Maxime ha vinto il Trofeo World Rugby Under-20 con la Nazionale di Categoria, per poi essere ingaggiato dal Calvisano. L’anno successivo è diventato permit player delle Zebre di Parma e, nel 2016, è entrato ufficialmente a far parte della nazionale maschile italiana. In merito alla sua vita privata sappiamo che Maxime è sentimentalmente impegnato con la compagna Cristiana Conti, con la quale ha dato alla luce il figlio Mata Leone. Da questa sera, Maxime diventerà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024. Ma ancora non è tutto: scopriamo di più su di lui.

Maxime Mbanda, eroe durante la pandemia: il riconoscimento di Mattarella

Il nome di Maxime Mbanda ha fatto notizia in particolar modo durante il lungo e duro periodo della pandemia da Covid-19. Il rugbista si è infatti messo a servizio del suo Paese offrendosi volontario come autista delle ambulanze della Croce Gialla di Parma. "Soprattutto nei primi giorni non è stato facile. Non avevo mai visto così tante persone soffrire in questo modo. È stata dura. La sera piangevo, cercavo di sfogarmi per quello che vedevo durante il giorno. Il mio compito era di trasportare i pazienti verso altri ospedali nella provincia di Parma che avevano delle postazioni disponibili. I medici erano stressati, avevano tante persone da curare e non sapevano da dove cominciare", ha rivelato Maxime a Gariwo Mag. Per mesi e mesi, Maxime si è messo a disposizione fino a 17 ore al giorno per aiutare gli altri.

Maxime Mbanda nominato Cavaliere della Repubblica

Questo suo meraviglioso gesto ha catturato l’attenzione del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha deciso di nominarlo Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana proprio per il suo enorme servizio alla comunità in un periodo difficile come quello della pandemia. "Non ho parole adeguate per esprimere l’emozione che ho provato quando ho ricevuto la medaglia e il diploma di Cavaliere della Repubblica – ha rivelato lo stesso Maxime – Una sensazione mai provata prima, che voglio condividere prima di tutto con la mia famiglia, con tutti i colleghi della Croce Gialla e con tutti coloro che si sono messi al servizio del Paese in questo difficile periodo". Insomma, un ragazzo dal cuore d’oro che sicuramente si farà conoscere per ciò che è anche in questa nuova avventura al GF.

