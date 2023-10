Matilde Gioli sul fidanzato: "È l’uomo della mia vita. Figli? Sono pronta" L’attrice si è lasciata andare a una lunga intervista durante la quale ha parlato di amore, famiglia, carriera e passioni. Ecco cosa ha rivelato.

La bella Matilde Gioli, attrice italiana reduce da tantissimi successi cinematografici e televisivi, si è raccontata in una lunga intervista tra le pagine di Vanity Fair. Matilde tornerà presto sul piccolo schermo con la terza stagione di Doc – Nelle tue mani, la fiction di Rai 1 che con le prime due stagioni ha riscontrato un successo clamoroso. Ma oltre ad essere un periodo molto florido per la sua carriera, le cose per Matilde sembrano andare molto bene anche in amore, ed è lei stessa a raccontarlo. Vediamo le sue parole.

Matilde Gioli e l’amore per il fidanzato Alessandro

Nell’interista a Vanity Fair, Matilde Gioli ha avuto modo di parlare del fidanzato Alessandro Marcucci. "Era il 2021, vivevo ancora a Milano e stavo a Roma per le riprese di Doc 2, un weekend ero troppo stanca per tornare a casa e andare al mio solito maneggio. Volevo comunque montare – ha raccontato Matilde – Ho cercato su Google un posto nelle vicinanze e chiamato il primo risultato che mi è apparso. Mi ha risposto lui: ‘Oggi c’è una passeggiata alle 11’. Mi sono presentata da sola. Non sapeva chi fossi, glielo hanno detto i suoi collaboratori. È stato amore a prima vista. Ho dovuto fare io il primo passo. E il primo bacio è arrivato dopo un mese".

Matilde Gioli pronta per matrimonio e figli

Matilde e il fidanzato Alessandro hanno iniziato a convivere fin da subito e lei stessa non ci ha pensato due volte a rivelare: "È l’uomo della mia vita". La loro relazione procede a gonfie vele, tanto che l’attrice ha rivelato di sognare un matrimonio al più presto. "Sono pronta a fare io la proposta di matrimonio se non me la farà presto Ale. Sto temporeggiando perché è criptico e non vorrei privarlo di un gesto a cui tiene".

In merito al capitolo figli, Matilde Gioli ha invece affermato: "Apriamolo, sono pronta anche per loro. Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione".

Sempre a proposito di figli, Matilde è impegnata anche nella campagna a favore del congelamento degli ovociti. Questo in periodo in cui il governo rema dalla parte contraria favorendo solo la famiglia tradizionale. "Non posso dire di essere felice di chi ci rappresenta. […] Ma non smetto di votare, di credere di poter cambiare le cose – ha ammesso Matilde – Per esempio raccontando che il congelamento degli ovociti è una scelta di libertà e di autodeterminazione per nulla accessoria, oltre che l’occasione garantita dalla scienza di non perdere la gioia della maternità".

