Alessandro Rea, chi è il vincitore di Io Canto Senior 2025: la fuga (con la chitarra) e il super premio Nella puntata del 31 gennaio, vince Alessandro Rea che ribaltato i pronostici conquistando il maxi-premio messo in palio dal talent per voci over 45 di Canale 5.

Venerdì 31 gennaio 2025 è già arrivato il verdetto finale per Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 dedicato alle voci over 45 e guidato da Gerry Scotti con la squadra di Io Canto, ovvero i coach-capitani: Anna Tatangelo, Cristina Scuccia, Fausto Leali, Lola Ponce, Benedetta Caretta e i giudici Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti. Al termine di una lunga serata di esibizioni infatti, è stato proclamato il vincitore, Alessandro Rea. Scopriamo di più su di lui e come è andata la finale di Io Canto Senior.

Io Canto Senior, trionfa Alessandro Rea: il recap della finale

La vittoria finale di Alessandro Rea a Io Canto Senior 2025, a conclusione di una lunga serata di musica e spettacolo non sembrava affatto scontata a inizio puntata. Il 47enne romano infatti, si era ritrovato, alla fine della prima manche a metà classifica, poi la rimonta. Nelle prime due manche ben 6 concorrenti si fermano, poi dopo una prima manche di duetti, in cui Alessandro Rea canta "Kiss" con Fausto Leali, la rosa si riduce ai quattro super finalisti che, insieme al vincitore sono: Saba De Rossi, Gabriele Paolucci e Giorgio Zuccolo.

In questo ultimo giro di performance Alessandro Rea canta di nuovo con Leali e poi propone il suo cavallo di battaglia, "Deliah" di Tom Jones. Il verdetto vede il trionfo del vincitore con 160 punti, davanti a Saba De Rossi a 113 punti, Giorgio Zuccolo a 107 e Gabriele Paolucci a 95 punti.

Chi è Alessandro Rea, vincitore di Io Canto Senior: lavoro e vita privata

Alessandro Rea, romano, 47 anni, è assistente capo della polizia penitenziaria nel carcere di Rebibbia e la sua passione per la musica la porta avanti fin da bambino. A testimoniarlo durante la serata è la madre, che dalla platea racconta a Gerry Scotti che il figlio insegue il sogno della musica da moltissimo sempre, svelando che quando aveva due anni, Alessandro un giorno scappò, "armato" della sua chitarrina, per andare a cantare una serenata alla nonna.

Le parole di Alessandro Rea a Io Canto Senior 2025 e il ghiotto premio

Nell’intervista finale, il vincitore di Io Canto Senior, dice che è particolarmente felice di avere la madre accanto in un momento come questo, perché "da lei è cominciato tutto". È stata infatti la madre a segnalargli il casting della trasmissione, e lo ha spinto a iscriversi e ad andare alle selezioni. "Non volevo iniziare questo percorso, ma una volta convinto sono andato al primo provino e da lì è stata un’esperienza incredibile. Mia mamma c’è stata anche quando la vita mi ha portato a fare altre scelte". Oggi quindi, è giusto condividere il suo trionfo proprio con lei. Alessandro Rea, oltre alla soddisfazione dell’essere incoronato primo vincitore di Io Canto Senior, ha conquistato anche il montepremi in palio per i concorrenti, che ammonta a ben 30mila euro. Per celebrare la sua vittoria, Alessandro Rea ha voluto cantare "My Way" dedicandola invece, al padre.

