Beautiful: Sheila in trappola, Finn liberato cerca Steffy Nuovi colpi di scena nelle vicende della famiglia Forrester, scopriamo cosa accadrà questa settimana

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Instagram

Facebook

Sito

La tana di Sheila è scoperta, per la donna non c’è più scampo mentre per Finn si avvicina il momento di tornare a riabbracciare Steffy. Tanti colpi di scena nella nuova settimana di Beautiful..Scopriamo cosa accadrà nelle nuove puntate della storica soap di Canale 5 con le trame e le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 9 al 14 ottobre.

Lunedì 9 ottobre

La nuova settimana di Beautiful riparte dalle dinamiche della famiglia Spencer. Troveremo i fratelli Liam e Wyatt confrontarsi sulla figura del padre, Bill. Un uomo che ultimamente sembra essere molto cambiato, molto meno dedito al lavoro e molto più ‘ammorbidito’ nel campo degli affetti. Cosa sta succedendo nella sua vita?

Martedì 10 ottobre

Ridge e Taylor sono in partenza per Montecarlo, dopo aver saputo che Steffy, per le tante sofferenze ha deciso di affidarsi alle cure di una clinica psichiatrica e ricoverarsi. I genitori hanno fatto le valige e stanno per lasciare Los Angeles, ma poco prima della partenza, Deacon raggiunge Taylor per parlarne di una cosa importante: il loro rapporto, cresciuto molto negli ultimi tempi.

Mercoledì 11 ottobre

Seguiamo il viaggio di Ridge e Taylor che durante il lungo volo che li porta dagli Stati Uniti all’Europa parlano della preoccupante situazione di Steffy, provata a un punto tale dagli ultimi eventi, da decidere autonomamente di chiedere aiuto e ricoverarsi in una clinica psichiatrica. D’altronde la ragazza è stata sottoposta a grandi traumi, e soprattutto non riesce a superare il dolore della perdita del marito Finn, che crede morto.

Giovedì 12 ottobre

Finn non è affatto morto, ma è prigioniero della follia di Sheila. Il ragazzo supplica ancora una volta la donna che l’ha messo al mondo di lasciarlo andare, in modo che possa raggiungere la moglie Steffy ei bambini e riprendere la propria vita dopo il lungo incubo provocato dalla ferocia della madre. Ma l’evasa non sente ragioni e continua a tenerlo recluso. Intanto, Li si riprende e piano piano ricorda e racconta tutto quello che le è successo a Liam e a Bill che l’ha soccorsa.

Venerdì 13 ottobre

Ascoltando l’atroce racconto della sopravvissuta Li, Bill e Liam vengono a sapere dove si nasconde Sheila e che la donna tiene prigioniero il figlio che è ancora vivo. A quel punto non perdono tempo: si precipitano all’appartamento di Li e liberano Finn che può abbracciare la madre adottiva, prima di mettersi a cercare Steffy.

Sabato 14 ottobre

Tutti cercano di avvisare Ridge, Taylor e Steffy che Finn è vivo, era prigioniero della madre pazza, ma che ora è libero, sta bene e è in viaggio verso con Bill per riabbracciare finalmente la ex moglie.

