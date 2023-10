Beautiful: Ridge bacia Taylor, Finn e Steffy di nuovo a casa Nuovi colpi di scena nelle vicende della famiglia Forrester, scopriamo cosa accadrà questa settimana nella storica soap di Canale 5

Tutta la famiglia Forrester è felice per gli incredibili eventi di Montecarlo, mentre a Los Angeles Hope mette nei guai Brooke agli occhi di Ridge..Scopriamo cosa accadrà nelle nuove puntate di Beautiful, con le trame e le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 23 al 28 ottobre.

Lunedì 23 ottobre

Tutto i componenti della famiglia Forrester possono gioire del ritorno di Finn. Taylor posta sui social una foto della famiglia felice e, per dispetto, Hope fa lo stesso, scegliendo uno scatto in cui si vedono lei e i genitori, ma Ridge non apprezza affatto l’iniziativa. Intanto per Steffy e Finn e i bambini è arrivato il momento di tornare a casa.

Martedì 24 ottobre

Ridge e Taylor sono sollevati e sempre più vicini e l’uomo, indispettito per il gesto social di Hope bacia la ex moglie. Un bacio che poi non lo fa sentire affatto pentito. A Los Angeles, Brooke che conosce Ridge sa che potrebbe non aver apprezzato l’iniziativa di Hope e chiede alla ragazza di rimuovere il post sui social.

Mercoledì 25 ottobre

Carter e Quinn, sapute le ultime notizie si sentono anche loro sollevati e felici a sapere che Steffy e Finn sono di nuovo insieme e che insieme a Ridge e Taylor stanno tornando a casa. Intanto Deacon si presenta a casa di Brooke ma lei lo caccia e gli dice di non tornare più.

Giovedì 26 ottobre

Brooke è in attesa di Ridge e lui, finalmente arriva a casa, insieme a Taylor. Ha infatti riportato la figlia, il genero e i bambini a casa loro e ora vuole raccontare alla moglie tutto quello che è successo a Montecarlo. Intanto Taylor li guarda con tristezza.

Venerdì 27 ottobre

Brooke parla a Ridge della foto postata da Hope e gli dice che la ragazza si è pentita. L’uomo però pensa a ciò che è successo con Taylor mentre la sua ex ne parla con il loro figlio Thomas.

Sabato 28 ottobre

Brooke è convinta che Ridge abbia dimenticato l’episodio della foto. Li va a trovare Finn e Steffy che la ringrazia per aver salvato il marito ma le chiede anche perché abbia deciso di farla soffrire così tanto, nascondendole il fatto che il dottore era ancora vivo.

Guida TV

Beautiful La 5 10:50

Beautiful Canale 5 13:45

Beautiful La 5 10:50

Beautiful Canale 5 13:45

Beautiful La 5 10:50

Beautiful Canale 5 13:45

Beautiful La 5 10:50

Beautiful Canale 5 13:45

Beautiful La 5 10:50

Beautiful Canale 5 13:45

