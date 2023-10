Beautiful, Sheila sbranata da un orso e nuova guerra tra i Forrester: le anticipazioni Nuovi colpi di scena nelle vicende della famiglia Forrester, scopriamo cosa accadrà questa settimana

Il bacio tra Taylor e Ridge continua a turbare entrambi mentre arriva un’ incredibile notizia sulla fuggitiva Sheila. Scopriamo tutti i colpi di scena che vedremo nella prossima settimana di Beautiful. Tutte le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 30 ottobre al 5 novembre su Canale 5.

Lunedì 30 ottobre

Taylor, si gode la compagnia della figlia Steffy finalmente tornata a casa dalla sua famiglia a Los Angeles dopo tante traversie. La dottoressa a un certo punto le confida del bacio che a Montecarlo in un momento di euforia è scattato con Ridge e riflette sul fatto che questo gesto per lei ha cambiato le cose.

Martedì 31 ottobre

Brooke nota che il marito Ridge, finalmente tornato da lei dopo le turbolente vicende famigliari, è sfuggente e distratto, però decide di non fargli pressione e di comprendere lo stress a cui ultimamente l’uomo è stato sottoposto. Steffy e Finn si godono la gioia di essersi ritrovati e la fortuna di poter ricominciare la loro vita insieme.

Mercoledì 1 novembre

Non c’è pace in casa Forrester e ad aprire un nuovo fronte di battaglia questa volta è Thomas, che annuncia a Hope e Liam di voler chiedere l’affidamento del piccolo Douglas. Un annuncio inaspettato che, per la giovane coppia è come un fulmine a ciel sereno.

Giovedì 2 novembre

Il detective Sanchez annuncia ai Forrester una verità sconvolgente: Sheila, ancora una volta fuggitiva, è stata sbranata da un orso nel bosco. La cosa lascia tutti esterrefatti, ma anche dubbiosi, conoscendo la mente diabolica della donna. Il detective però mostra loro il dna che fuga ogni dubbio e dovrebbe riportare in famiglia un po’ di serenità per il pericolo ormai definitivamente scampato.

Venerdì 3 novembre

La famiglia Forrester discute sulla notizia che ha portato loro il detective Sanchez. Una notizia che li lascia sconvolti, ma anche sollevati per la liberazione dalla minaccia sempre incombente della follia di Sheila. Intanto Hope e Liam hanno ben altri problemi.

Sabato 7 ottobre

Hope e Liam discutono dell’annuncio di Thomas e sono molto agitati al pensiero che l’uomo possa davvero ottenere l’affidamento esclusivo del piccolo Douglas. Intanto, Li racconta a Bill come ha nascosto Finn e poi il suo lungo inferno nella mani di Sheila.

