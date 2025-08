DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com

TikTok ha lanciato una nuova versione della sua app, TikTok Pro. La denominazione scelta può trarre in inganno in quanto non si tratta di una versione premium, a pagamento e/o con funzionalità esclusive dell’app del popolare social network. Si tratta, infatti, di un progetto pilota parte del programma Sunshine che mira a sostenere enti di beneficenza e ONG.

Con questo nuovo progetto, TikTok conferma il suo ruolo di riferimento nel mondo social, anche per quanto riguarda le iniziative benefiche e la volontà di dare ampio spazio a iniziative in grado di fare la differenza e di sostenere realtà di grande rilievo per il sostentamento e il supporto alle persone in difficoltà in tutto il mondo.

Che cos’è TikTok Pro

TikTok Pro, come definito dall’azienda, permette “alle persone di sperimentare e interagire con contenuti divertenti e allegri, grazie al nostro programma Sunshine integrato“. Gli utenti possono accumulare “Sunshine virtuale” invitando altri ad aderire e interagendo con i contenuti degli enti di beneficenza (con un Mi Piace o ripubblicando un contenuto ad esempio).

Il Sunshine virtuale accumulato potrà poi essere convertito in una donazione all’ente di beneficenza scelto. Tra i partner di TikTok in questa iniziativa troviamo Medici Senza Frontiere (MSF), WaterAid, Aktion Deutschland Hilft e la Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU).

Nel comunicato ufficiale viene confermato che, in futuro, arriveranno altri partner ad arricchire il servizio. TikTok Pro integra gli stessi strumenti di sicurezza e le funzionalità di controllo e gestione disponibili nell’app principale del social network. Il programma Sunshine è disponibile per gli utenti con più di 18 anni.

L’esperienza d’uso di TikTok Pro è diversa da quella dell’app principale anche per via dell’assenza di alcune funzionalità come, ad esempio, le live, le funzionalità di shopping e anche la pubblicità. Il focus principale è “sostenere organizzazioni benefiche e scoprire contenuti TikTok coinvolgenti e divertenti“.

Gli utenti che sceglieranno di installare la versione Pro, quindi, dovranno rinunciare ad alcune funzioni ma avranno modo di vivere un’esperienza diversa nella fruizione dei contenuti sul social network. L’applicazione è completamente gratuita.

Come usare TikTok Pro

Per il momento, TikTok Pro non è disponibile su scala globale ma è utilizzabile esclusivamente in alcuni mercati. Non tutti gli utenti europei, quindi, possono accedere all’applicazione che non è ancora disponibile in Italia. Il lancio nel nostro Paese potrebbe essere, in ogni caso, molto vicino. Al momento, l’app è scaricabile (dal Play Store per dispositivi Android e dall’AppStore per iPhone) in Germania e Portogallo e sta per arrivare in Spagna.