TikTok ha annunciato ufficialmente l’arrivo di importanti aggiornamenti sviluppati per migliorare la sicurezza degli utenti, in particolare adolescenti e creator. Il noto social, infatti, sta introducendo nuovi strumenti interattivi e punta a rafforzare anche i sistemi di moderazione, per garantire a tutti una migliore permanenza sulla piattaforma.

Quali sono le novità sulla sicurezza di TikTok

La prima novità annunciata da TikTok riguarda le funzionalità di Family Pairing, lo strumento che permette ai genitori di collegare il proprio account a quello dei figli adolescenti per impostare parametri di sicurezza personalizzati. Con questa opzione i genitori avranno un controllo più capillare e una maggiore visibilità sull’attività dei ragazzi sulla piattaforma.

Inoltre è stata introdotta la possibilità per i genitori di bloccare account specifici per i figli. Tali account non potranno interagire con l’adolescente e i suoi contenuti non appariranno nel suo feed, proteggendo i più giovani da interazioni indesiderate o contenuti inappropriati.

Altro aggiornamento riguarda le notifiche sulle pubblicazioni con gli adulti che riceveranno una notifica automatica ogni volta che i figli adolescenti pubblicano un video, una storia o una foto pubblica, in modo da restare sempre informati sulle attività dei propri figli.

L’ultima novità in materia di sicurezza riguarda le impostazioni sulla privacy con i genitori che potranno vedere le impostazioni selezionate dai figli per garantire una gestione più consapevole delle opzioni di sicurezza.

Le nuove funzioni dedicate ai creator

Oltre alle opzioni sulla sicurezza dei minori, TikTok ha introdotto anche nuove funzionalità per aiutare i creatori a gestire i commenti e a mantenere un ambiente più positivo e sicuro.

La prima novità è Creator Care Mode, una nuova modalità, basata sull’intelligenza artificiale, che filtra automaticamente i commenti offensivi, inappropriati o volgari. Lo strumento apprende dal comportamento del creator, adattandosi nel tempo e mostrando, dunque, solo determinati tipi di commenti.

Arrivano anche i filtri per le dirette live, un nuovo strumento potenziato per la moderazione dei commenti durante le dirette. Ad esempio, sarà possibile bloccare completamente una parola chiave, silenziando per un periodo di tempo definito non solo chi ha già usato quella parola, ma anche chi proverà a farlo in futuro, a garanzia di un controllo più immediato ed efficace durante le sessioni in diretta.

Footnotes, l’opzione per il fact-checking

L’ultimo annuncio fatto da TikTok riguarda il lancio pubblico di Footnotes, un nuovo sistema di fact-checking collaborativo, molto simile ai Community Notes” di X (ex Twitter). Questo strumento consente agli utenti di aggiungere contesto e correggere informazioni potenzialmente fuorvianti all’interno dei video.

Un’iniziativa molto interessante che conferma ulteriormente l’impegno della piattaforma nelle operazioni di contrasto della disinformazione sul social, incoraggiando la comunità a contribuire attivamente alla verifica dei contenuti, così da garantire una maggiore qualità di ciò che viene condiviso.