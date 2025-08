Amazon, questo tablet è da comprare subito: 80% di sconto

Il tablet Tabwee T80 è in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben il 78% e lo paghi pochissimo. Offerta shock da non farsi scappare.

A primo acchito potrebbe sembrare un errore di prezzo o peggio ancora una truffa, ma in realtà si tratta di una delle migliori offerte del giorno. Parliamo della promo disponibile per il Tabwee T80, tablet economico disponibile da oggi con un doppio sconto incredibile. Infatti, al coupon del 50% puoi aggiungere un secondo buono sconto del 28% e risparmi più di 350 euro su quello di listino. Un’offerta incredibile da non farsi assolutamente sfuggire per un tablet e con tanti accessori utili nella confezione (tastiera, mouse, penna e tanto altro).

Il Tabwee T80 ha una scheda tecnica pensata per le tue esigenze quotidiane. Schermo ampio e una risoluzione elevata che si presta a diversi utilizzi e ti permette di vedere film e serie TV alla miglior risoluzione possibile. Ottime prestazioni e una batteria a lunga durata che ti accompagna per tutto il giorno. Un tablet che all’occorrenza si trasforma anche in un mini-PC e che puoi utilizzare per lavorare quando sei in viaggio. Oppure lo puoi acquistare per i tuoi figli come supporto allo studio. Non perdere questa offerta e acquistalo immediatamente.

Tabwee T80: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta mai vista prima prima per il Tabwee T80 grazie al doppio sconto disponibile oggi. Il tablet economico è in offerta a un prezzo di 98,99 euro frutto del primo coupon del 50% a cui aggiungere un ulteriore buono sconto che fa scendere il prezzo di un altro 28%. Il risparmio totale supera i 350 euro e lo sconto è di ben il 78%. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore, ma dipende da dove e da quando effettui l’ordine. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni da quando effettui l’ordine. Non perdere questa grandissima occasione.

Tabwee T80: le caratteristiche tecniche

Un prezzo d’occasione per un vero tablet multifunzione che solo per oggi paghi pochissimo. Per capire che si tratta di un’opportunità unica basta vedere gli accessori presenti nella confezione: oltre al dispositivo ricevi una tastiera, un mouse, una penna, la pellicola in vetro temperato e la custodia protettivi. Accessori che lo trasformano all’occorrenza in un mini-PC.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica. Il tablet è dotato di uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione e che permette di vedere alla perfezione tutti i propri contenuti preferiti. Grazie alle cornici sottili, le dimensioni del tablet sono anche compatte. Buone prestazioni grazie al processore di ultima generazione, supportato da 6 gigabyte di RAM (espandibili fino a 18 gigabyte con una scheda microSD) e da 128 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte).

Presente anche una fotocamera da 5 megapixel che all’occorrenza puoi utilizzare per le videochiamate di lavoro. La fotocamera è dotata anche delle funzioni intelligenti di Google Lens e ti aiuta a riconoscere oggetti, animali e piante. A proposito di intelligenza artificiale, il tablet supporta le funzioni intelligenti di Gemini che lo rendono ancora più utile nella vita di tutti i giorni.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Un tablet versatile ed economico: non lasciarti sfuggire questa ottima offerta.

