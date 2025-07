Gorodenkoff / Shutterstock

Uno dei settori che, nel corso del prossimo futuro, potrebbe registrare una crescita importante è quello dei dispositivi XR (acronimo che sta per Extended Reality). Molte aziende del settore tech, tra cui c’è anche Apple, stanno sviluppando prodotti per questo segmento di mercato. Tra queste, secondo un nuovo report di The Information, trova spazio anche ByteDance, l’azienda cinese che controlla TikTok. Attualmente, infatti, sarebbero in sviluppo un paio di occhiali smart. Andiamo a fare il punto della situazione in merito al nuovo progetto di ByteDance.

Come saranno gli occhiali smart di ByteDance

Secondo le prime informazioni, l’azienda proprietaria di TikTok starebbe sviluppando un nuovo dispositivo per la realtà mista con un design molto simile a quello di tradizionali occhiali e con una scocca molto leggera. Il dispositivo, inoltre, dovrebbe essere collegato a un elemento esterno in grado di elaborare i contenuti mostrati dagli occhiali e di fungere da fonte di alimentazione.

Per realizzare questo prodotto, inoltre, ByteDance starebbe sviluppando anche dei chip specifici, con l’obiettivo di minimizzare la latenza tra i movimenti dell’utente e i contenuti riprodotti. La fonte sottolinea che i nuovi occhiali smart di ByteDance ricorderanno Beyond di Bigscreen, un visore VR che punta su dimensioni compatte e un peso contenuto.

Attualmente, Pico, la divisione di ByteDance che si occupa dello sviluppo di prodotti hardware per la realtà mista, starebbe lavorando con diversi fornitori (cinesi) per finalizzare il progetto. Inizialmente, secondo la fonte, Pico era al lavoro su un’alternativa al Vision Pro.

I piani, però, sono cambiati (probabilmente anche per via dei costi elevati e dello scarso successo del visore di Apple). L’obiettivo è ora sfidare Meta che, tra visori a prezzo accessibile e occhiali smart, si sta ritagliando uno spazio sempre più da protagonista sul mercato dei prodotti per la realtà aumentata e mista.

Quando arrivano i nuovi occhiali smart

Secondo le informazioni disponibili in questo momento, per il lancio di un prodotto “di serie” bisognerà attendere. Lo sviluppo è, infatti, ancora in corso e un design definitivo non sarebbe ancora stato approvato. Serviranno, quindi, ancora diversi mesi per il completamento della fase di sviluppo.

Di conseguenza, il lancio commerciale del nuovo prodotto di ByteDance non avverrà prima del 2026 (o anche il 2027). Nel frattempo, il settore continua a crescere, con tante nuove aziende che puntano a ritagliarsi il proprio spazio e con Google che, di recente, ha presentato il nuovo Android XR, con l’obiettivo di creare una piattaforma software in grado di diventare il nuovo riferimento del settore. Ulteriori dettagli in merito al progetto di ByteDance dovrebbero arrivare a breve.