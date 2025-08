IPhone 15, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo è crollato

Su Amazon trovi l'iPhone 15 in offerta con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 250 euro e approfitti del minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Le vacanze stanno per cominciare, ma su Amazon è sempre tempo per fare dei grandi affari. E lo dimostra una delle migliori promo disponibili oggi sul sito di e-commerce. Il protagonista è l’iPhone 15 disponibile con uno sconto mai visto prima. Grazie alla promo di oggi risparmi quasi 250 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti sfuggire.

L’iPhone 15 resta ancora uno dei migliori telefoni che puoi acquistare. Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, resta uno smartphone performante e che assicura prestazioni top. Il merito è sia delle componenti scelte da Apple, sia dei continui aggiornamenti software rilasciati dagli ingegneri di Cupertino. Un mix che rende l’iPhone 15 un ottimo dispositivo in grado di fare veramente di tutto, dallo scattare ottime foto al giocare con tutti i migliori titoli del momento. Non perdere questa occasione e clicca sul banner qui in basso per scoprire il prezzo e completare l’acquisto.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo per l’iPhone 15. Da oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 649 euro con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un ottimo affare. Il risparmio è di quasi 250 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 129,80 euro. Condizioni che solo Amazon al momento può garantire.

Per abbattere ulteriormente il prezzo puoi utilizzare il servizio Recommerce di Amazon che valuta il tuo vecchio dispositivo e ottieni il valore di permuta stimato.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo. Ma difficilmente resterai deluso dall’iPhone 15.

iPhone 15: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dalla data di uscita: l’iPhone 15 resta ancora uno dei migliori telefoni top di gamma che puoi acquistare oggi. Dalle componenti tecniche all’aggiornamento software, tutto concorre a renderlo uno smartphone che non ha paura di essere confrontato con dispositivi più recenti e costosi.

Il primo elemento che salta all’occhio è lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, la funzionalità interattiva che sostituisce il notch. Non si tratta solo di un’area dinamica che mostra avvisi e attività in tempo reale, ma un vero e proprio centro di controllo intelligente che si adatta alle tue esigenze e con il quale interagire velocemente con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca, l’iPhone 15 è alimentato dal potente chip A16 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna.

Una delle novità di questo modello è il comparto fotografico. L’iPhone 15 integra una fotocamera principale da 48 megapixel di ultima generazione che integra anche un teleobiettivo 2x. Una soluzione ibrida e versatile. A completare il comparto fotografico un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Per il selfie, invece, è presente l’affidabile fotocamera FaceTime.

Infine, l’iPhone 15 introduce un cambiamento atteso da tempo: il connettore USB-C. Questa nuova porta standard rende più semplice la ricarica. La batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

