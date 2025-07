Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Snapchat ha annunciato l’arrivo di Home Safe, una funzione che avvisa i propri contatti quando l’utente torna a casa. Come funziona e come attivare l’opzione

Yau Ming Low / Shutterstock.com

Snapchat ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova funzione chiamata Home Safe nata per offrire agli utenti del celebre social un modo semplice e veloce per far sapere ai propri amici di essere tornati a casa “sani e salvi” dopo un’uscita.

Un’iniziativa interessante che mira a rafforzare la connessione tra gli utenti e, naturalmente, a garantire maggiore sicurezza alle persone che decidono di organizzare un’uscita, magari proprio con qualcuno conosciuto su Snapchat, e viverla con la massima tranquillità.

Come funziona Home Safe su Snapchat

Come appena detto, Home Safe è stata sviluppata per essere utilizzata nella maniera più intuitiva possibile e si integra perfettamente con le funzionalità esistenti di Snap Map.

Per attivare questa opzione, gli utenti devono innanzitutto impostare la propria posizione Casa Mia. Per farlo basta andare all’interno di Snap Map, selezionare il proprio Bitmoji su Snap Map e impostare il proprio indirizzo di casa.

Fatto questo, quando si desidera avvisare un amico del proprio rientro, è sufficiente aprire la conversazione con quella persona, fare tap sull’icona della Mappa e selezionare il pulsante Home Safe.

Al momento dell’arrivo a casa, l’amico in questione riceverà automaticamente un avviso nella chat che conferma l’arrivo in una “posizione sicura”. Importante ricordare, però, che tale notifica viene inviata una sola volta e per le future uscite bisogna ripetere la procedura ogni volta.

Bisogna sottolineare, però, che questi avvisi possono essere inviati solo agli amici con cui l’utente ha già scelto di condividere la propria posizione su Snap Map. Si ricorda anche che la condivisione della posizione su Snap Map è disattivata per impostazione predefinita, perciò nessun utente può visualizzare la posizione di un altro o ricevere un avviso Home Safe a meno che non venga espressamente abilitata la condivisione della posizione.

Questo serve a garantire il rispetto della privacy altrui e per fare in modo che le persone mantengano il controllo completo sui propri dati di localizzazione in ogni momento.

L’arrivo di Home Safe su Snap Map sottolinea il successo di un’applicazione che in un tempo relativamente breve ha raggiunto più di 400 milioni di utenti attivi mensili. Con l’introduzione di questa novità Snapchat punta ad offrire ai suoi utenti un ecosistema di servizi ancora più completo, dimostrando l’impegno di social nel fornire strumenti che non solo sono in grado di connettere le persone, ma che sono stati sviluppati anche per promuovere la sicurezza e la serenità sul social ma anche nella vita reale.

Quando arriva Home Safe su Snap Map

La funzionalità Home Safe è già disponibile e tutti gli utenti possono già utilizzarla tranquillamente tramite Snap Map e far sapere ai propri contatti di essere arrivati a casa sani e salvi.