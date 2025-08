Shutterstock

Chiedi qualsiasi cosa alla tv: Bixby risponde. È questa la promessa fatta da Samsung Electronics, che ha annunciato in questi giorni un aggiornamento della funzione Bixby basata sull’intelligenza artificiale generativa. Di cosa si tratta? In poche parole, sulla gamma tv 2025 viene introdotto un assistente vocale ancora più avanzato, pensato per offrire un’esperisenza conversazionale personalizzata e per rendere la ricerca di informazioni più naturale e intuitiva.

Presto si potrà parlare con Samsung Bixby: come funziona

State guardando un film ambientato in Himalaya, quando vi viene un dubbio: quanto è alto l’Everest? O magari vi chiedete quanti anni ha un certo attore che sembra sempre così giovane o, ancora, volete sapere qualche informazione in più su uno show che sta per iniziare. In ogni caso, basta formulare la domanda ad alta voce a Bixby, semplicemente parlando oppure premendo il tasto del microfono.

Il nuovo assistente AI può fornire immediatamente risposte e informazioni sui contenuti visualizzati sullo schermo recuperando i dettagli più rilevanti e mostrandoli direttamente sulla tv. Il tutto senza interrompere la visione.

In realtà è anche possibile fare richieste slegate da ciò che è visibile sullo schermo: “Mi consigli una playlist rilassante per una giornata di pioggia?”, “Mi dici la ricetta per la carbonara”, “Conosci un bel film che parla di chef?”. Un’altra possibilità è avviare delle vere e proprie conversazioni. Il nuovo Bixby, infatti, comprende il contesto e le domande poste in successione, permettendo interazioni più fluide e davvero simili a conversazione reale.

La tv diventa un hub per gestire la casa smart

«Con un Bixby ancora più smart, ci siamo concentrati su un utilizzo pratico dell’intelligenza artificiale, per aiutare gli spettatori a connettersi ai contenuti in modo più immediato e naturale», ha dichiarato in una nota Hun Lee, Executive Vice President Visual Display Business di Samsung Electronics.

Ma c’è di più. Un’altra novità del nuovo Bixby, infatti, è che grazie a esso, e con Samsung SmartThings, le tv Samsung possono rilevare, connettersi e controllare gli elettrodomestici compatibili. Ciò significa che la tv si trasforma in un vero e proprio hub per gestire le smart home e le case connesse: parlando direttamente con lo schermo, si possono dare comandi vocali tipo “Spegni il forno adesso” oppure “Imposta il climatizzatore a 25 gradi”.

La novità in arrivo sulla gamma tv Samsung 2025

Con quest’ultimo aggiornamento, Bixby è integrato nella funzione Click to Search delle tv Samsung della gamma 2025. Fanno parte della linea, ad esempio, i modelli Neo QLED, OLED, The Frame e QLED. La disponibilità partirà dalla Corea del Sud per poi estendersi gradualmente ai mercati globali.

Inoltre, Samsung introdurrà a ottobre 2025 una versione aggiornata di Vision AI, evoluzione che sarà accessibile tramite il programma di aggiornamento gratuito di Tizen OS della durata di 7 anni, che garantisce continui miglioramenti software e supporto a lungo termine.

Bixby è protetto da Samsung Knox, che tutela i dati personali sensibili degli utenti. Significa che le funzionalità personalizzate basate su AI possono essere utilizzate in totale serenità, senza preoccupazioni legate alla privacy, perché nessun dato vocale viene archiviato né sui server né sulle tv Samsung.