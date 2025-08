Il Motorola Moto G56 è in offerta su Amazon: si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone da meno di 200 euro

Il Motorola Moto G56 5G è il protagonista delle offerte Amazon di oggi. Lo smartphone di Motorola, infatti, cala di prezzo diventando un vero e proprio "best buy" per chi è alla ricerca di un dispositivo da meno di 200 euro. Grazie alla promozione in corso, è ora possibile acquistare il Moto G56 al prezzo scontato di 199 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon.

Si tratta di un ottimo prezzo per chi è alla ricerca di un prodotto completo ed economico, in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo, un software aggiornato e un’autonomia ottima. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni.

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 5G

La scheda tecnica del Motorola Moto G56 5G si basa sul SoC MediaTek Dimensity 7060, realizzato a 6 nm e dotato di una CPU octa-core. Questo chip permette di ottenere buone prestazioni e di sfruttare la connettività 5G.

Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage. Lo smartphone è dotato anche di una batteria da 5.200 mAh, con possibilità anche di sfruttare la ricarica cablata con una potenza massima di 30 W.

Il Moto G56 presenta un display IPS LCD con diagonale di 6,72 pollici. Il pannello in questione ha risoluzione Full HD+ e può sfruttare un refresh rate di 120 Hz. Il vetro è un Gorilla Glass 7i.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

A completare la scheda tecnica dello smartphone troviamo il supporto Dual SIM (anche con possibilità di utilizzare le eSIM) e la certificazione IP68/IP69 oltre al supporto allo standard MIL-STD-810H. Lo smartphone è dotato di un sensore di impronte digitali, posizionato lateralmente, di un chip NFC e del sistema operativo Android 15.

Motorola Moto G56 5G, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G56 con un prezzo scontato di 199 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il banner riportato qui di sotto. Si tratta dell’offerta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo prodotto da meno di 200 euro in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Lo sconto è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72" FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dill