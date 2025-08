ASUS

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da gaming, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: ASUS TUF Gaming F15 con RTX 4070, infatti, è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Il laptop di ASUS può essere acquistato al prezzo scontato di 1.199 euro.

Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per acquistare un notebook ad alta potenza e in grado di gestire al meglio anche i titoli più impegnativi.

Asus TUF Gaming F15 FX507ZI4#B0D5RJCB9X, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 144Hz, Intel Core 12esima gen i7-12700H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, Windows 11 Home, Grigio

La scheda tecnica dell’ASUS TUF Gaming F15

Con ASUS TUF Gaming F15 è possibile acquistare un notebook da gaming di alta qualità e in grado di offrire performance di livello elevato anche con un prezzo decisamente accessibile per gli standard di questa categoria di prodotti.

Tra le specifiche tecniche del laptop troviamo il processore Intel Core i7-12700H, una garanzia per ottime prestazioni con i suoi 14 core (6 Performance e 8 Efficient). Il punto di forza principale del notebook è rappresentato dalla scheda video.

Il modello di ASUS, infatti, integra la NVIDIA RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata e con la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX di NVIDIA, come il DLSS, per ottenere una marcia in più durante il gaming.

A completare la scheda tecnica c’è spazio per 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione; la memoria RAM può essere portata fino a 32 GB inserendo un modulo aggiuntivo). Da segnalare anche la presenza di una maxi batteria da 90 Wh.

Il notebook è dotato di una tastiera retroilluminata con layout italiano e può sfruttare un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo di 144 Hz. Il sistema operativo è Windows 11.

Da segnalare anche il supporto Wi-Fi 6 oltre a una ricca dotazione di porte con due USB-C e una HDMI oltre a una porta Gigabit Ethernet. Di qualità è anche il comparto audio con due speaker certificati Dolby Atmos per garantire un’ottima esperienza, anche dal punto di vista del suono, durante i giochi.

ASUS TUF Gaming F15, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS TUF Gaming F15 con un prezzo scontato di 1.199 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta del nuovo minimo per il laptop, ora disponibile per l’acquisto immediato tramite il box qui di sotto.

