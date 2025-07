diy13 / Shutterstock

Pur non essendo un social network nel senso tradizionale del termine, WhatsApp si sta legando sempre di più all’ecosistema social di cui fanno già parte Facebook e Instagram. È quanto suggeriscono le più recenti funzionalità introdotte su WhatsApp Beta, il client della app di messaggistica dedicato ai beta tester che in genere anticipa le novità in fase di sperimentazione e che arriveranno in futuro su WhatsApp per tutti gli utenti.

Avatar e immagini del profilo: cosa cambia su WhatsApp

Dopo gli aggiornamenti alle ultime versioni, WhatsApp Beta per Android presenta alcune interessanti novità rispetto all’immagine del profilo sulla app di messaggistica. Ad esempio, è notizia recente la possibilità di impostare come immagine del profilo non una fotografica o un’immagine scattata con la fotocamera dello smartphone, ma un avatar.

Ma c’è di più. Sfruttando l’aggiunta di WhatsApp al Centro Gestione Account del gruppo Meta, a quanto pare sarà possibile importare l’immagine del profilo di WhatsApp direttamente da Facebook e Instagram.

Per farlo, è sufficiente cliccare su “Modifica” sotto l’immagine del profilo, nella sezione relativa alle impostazioni del profilo WhatsApp. Tra le varie opzioni (come Fotocamera, per scattare una foto sul momento; Galleria, per scegliere un’immagine dalla galleria del telefono; e Avatar) è possibile cliccare su Instagram e Facebook.

Selezionando una delle due app social, viene chiesto di collegare l’account di WhatsApp al Centro Gestione Account: in questo modo gli account Instagram, Facebook e WhatsApp vengono sotto certi aspetti unificati, rendendo possibile l’importazione dell’immagine del profilo da una app all’altra.

Questa unificazione era già prevista per Facebook e Instagram: infatti, chi lo desidera può già importare l’immagine del profilo da una app social all’altra. La novità è che presto anche WhatsApp dovrebbe entrare a fare parte dello stesso ecosistema.

WhatsApp sempre più dipendente da Instagram e Facebook

Collegando WhatsApp al Centro Gestione Account diventa anche possibile fare cross-posting, cioè pubblicare gli stati di WhatsApp automaticamente come storie su Instagram e Facebook.È un altro esempio di come l’app di messaggistica stia entrando sempre di più nell’orbita dei due social network.

Le ragioni dietro questa strategia di Meta potrebbero essere diverse. Prima di tutto, un ecosistema integrato porta gli utenti a trascorrere più tempo nelle app di Meta, riducendo le possibilità che passino ad app concorrenti come TikTok o Telegram.

Il cross-posting può inoltre massimizzare il tempo di visualizzazione dei contenuti su ogni app, permettendo soprattutto a creator e aziende di raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, considerando in un unico ecosistema le abitudini di utilizzo su Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta può raccogliere e incrociare un numero maggiore di dati sugli utenti, sui loro interessi e sulle loro interazioni.

Come detto, queste funzionalità sono attualmente disponibili per alcuni beta tester che utilizzano WhatsApp Beta, ma ci si aspetta che le novità vengano prossimamente estese a tutti gli utenti.