Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: sconto esagerato

Se siete alla ricerca di un telefono top a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile al minimo storico il Redmi Note 14 Pro+, ultima versione della fortunata gamma di Xiaomi da sempre una delle più amate in Italia. Il telefono top è in promo con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un’occasione veramente unica per fare un super acquisto, spendendo una cifra alla portata di molti.

Il Redmi Note 14 Pro Plus è un vero telefono top di gamma. Xiaomi ha scelto alcune delle migliori componenti disponibili sul mercato, a partire da una fotocamera da ben 200 megapixel che ti permette di scattare immagini professionali. Lo schermo è grande (6,67 pollici) e ad alta risoluzione, mentre le prestazioni sono assicurate dal processore Snapdragon di ultima generazione. Chiude la scheda tecnica una batteria da 5110 mAh che dura tutto il giorno e che si ricarica in un lampo. Insomma, il telefono perfetto per chi cerca il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. Non farti scappare questa opportunità e clicca sul banner qui in basso.

Redmi Note 14 Pro+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale per lo smartphone top di Xiaomi. Da oggi il Redmi Note 14 Pro+ è disponibile in promo a un prezzo di 314,99 euro con uno sconto del 37% che fa scendere il prezzo di quasi 200 euro. Un prezzo d’occasione e che non bisogna farsi scappare per nessun motivo. Approfitti del minimo storico e acquisti uno dei migliori smartphone del giorno.

La disponibilità del telefono è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso di questo ottimo smartphone.

Redmi Note 14 Pro+: le caratteristiche tecniche

Una scheda tecnica che non ha nulla da invidiare rispetto a quella di telefoni più costosi e blasonati. Xiaomi ha optato per ottime componenti che assicurano prestazioni top e scatti di livello professionali.

Partiamo dalla componente più vistosa: il display. Sul Redmi Note 14 Pro+ è presente uno schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K, superiore al FHD, e refresh rate fino a 120 Hz, per avere il massimo della fluidità con tutte le applicazioni che utilizzi maggiormente. Schermo che si prende anche cura dei tuoi occhi e non appesantisce la vista dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni, invece, sono assicurate dal processore Snapdragon 7 Gen3, con a supporto ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna.

Uno dei punti forti dello smartphone è il comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. A farla da padrone la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel, completato da un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera frontale da 20 megapixel. Xiaomi ha integrato anche algoritmi avanzati di intelligenza artificiali che non solo migliorano le immagini mentre le stai scattando, ma anche in fase di editing.

Intelligenza artificiale che trovi anche all’interno dello smartphone con una serie di strumenti che ti semplificano la vita di tutti i giorni. Ad esempio, puoi riassumere una nota vocale in pochissimi secondi, oppure effettuare una ricerca sul web, cerchiando semplicemente un oggetto in un’immagine. Concludiamo con la super batteria da 5110mAh che supporta la ricarica rapida da 120W. Hai il 100% di autonomia in poco più di quindici minuti.

