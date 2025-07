Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Samsung ha in programma un nuovo pieghevole: nel corso dei prossimi mesi, infatti, è previsto il debutto del Galaxy Z TriFold, ecco tutti i dettagli in merito

Samsung è pronta a presentare un nuovo smartphone pieghevole: dopo il debutto dei Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7, infatti, la casa coreana dovrebbe essere vicina alla presentazione dell’inedito Galaxy Z TriFold, lo smartphone con display pieghevole in tre parti, noto in rete anche come Galaxy G Fold. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche del nuovo pieghevole di Samsung.

Il Galaxy trifold sta arrivando

Il nuovo progetto non si chiamerà Galaxy G Fold, come era stato ipotizzato da alcuni rumor, ma semplicemente Samsung Galaxy Z TriFold. Si tratta del nuovo smartphone con display pieghevole in tre parti (quindi con due piegature del pannello), con una soluzione simile a quella svelata da Huawei con il suo nuovo Mate XT Ultimate.

Lo smartphone avrà un display pieghevole da circa 10 pollici oltre a un display esterno, da utilizzare quando il dispositivo è “chiuso”. Si tratterà, quindi, di un vero e proprio tablet in grado di trasformarsi in uno smartphone grazie alla doppia piegatura del display.

Al momento, non ci sono molte altre informazioni sul comparto tecnico. Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, utilizzato anche dagli altri top di gamma di Samsung.

Lo smartphone potrà contare su una dotazione da top di gamma, con, ipotizziamo, 16 GB di memoria RAM e almeno 256 GB di storage UFS 4.0 oltre che con un buon comparto fotografico (anche se ci potrebbe essere qualche compromesso rispetto a flagship come S25 Ultra).

Il sistema operativo sarà Android 16 con la personalizzazione della nuova versione della One UI e con le funzioni Galaxy AI. Lo smartphone potrà contare su 7 major update, con lo stesso supporto software degli altri Galaxy Z più recenti.

Il periodo di lancio e il prezzo

Il nuovo Galaxy Z TriFold dovrebbe arrivare sul mercato molto presto. Lo smartphone di Samsung potrebbe essere pronto per il lancio commerciale nel corso del prossimo mese di ottobre 2025. A confermare questo periodo è stato l’insider IceUniverse.

Da segnalare, in ogni caso, che il nuovo trifold è destinato a essere commercializzato soltanto in alcuni mercati. Di conseguenza, al momento, l’uscita in Italia è ancora tutta da verificare.

Il prezzo è uno dei motivi che limiterà la diffusione dello smartphone. Il Galaxy Z TriFold, infatti, costerà più del Galaxy Z Fold 7 e, quindi, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di listino superiore ai 2.500 euro.

Ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo progetto dovrebbero emergere nel corso delle prossime settimane, con l’avvicinarsi del mese di ottobre e dell’effettivo lancio commerciale del modello.