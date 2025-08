OpenAI starebbe lavorando a ChatGPT Go, un piano di abbonamento intermedio tra gratuito e Plus. Offrirebbe più funzioni a un prezzo ridotto, tra 10 e 15 dollari al mese

Mehaniq/Shutterstock

La stragrande maggioranza di chi usa ChatGPT, lo fa sfruttando la versione gratuita. Sono davvero pochi, attualmente, gli utenti che pagano 20 dollari al mese per accedere alle funzionalità avanzate, tra cui l’uso dei modelli GPT più recenti e tempi di risposta più rapidi. Per incentivare gli abbonamenti, ma renderli allo stesso tempo più accessibili, OpenAI starebbe lavorando a una nuova formula più economica: un piano di abbonamento intermedio che si posizionerebbe tra l’accesso gratuito e l’attuale abbonamento Plus.

Un piano di abbonamento intermedio a ChatGPT

Attualmente, come accennato, OpenAI propone due principali modalità di accesso a ChatGPT. Da un lato c’è il piano gratuito, che offre funzioni di base ma con limitazioni evidenti, come tempi di risposta più lenti e l’impossibilità di usare i modelli più potenti.

Dall’altro, c’è il piano Plus, che costa 20 dollari al mese e consente l’accesso a GPT-4 (nella sua versione ottimizzata), oltre a prestazioni migliori e priorità nelle risposte. Secondo stime recenti, a oggi il 95% dei 122 milioni di utenti giornalieri di ChatGPT usa la versione gratuita. Solo il 5% paga, dunque: una media superiore a quella del settore, ma comunque non sufficiente per OpenAI.

Secondo alcune indiscrezioni emerse da analisi del codice dell’app web, OpenAI starebbe testando una nuova opzione chiamata ChatGPT Go. Questa versione, ancora non ufficialmente annunciata, offrirebbe funzionalità potenziate rispetto al piano gratuito, pur restando più contenuta rispetto all’abbonamento Plus.

È probabile, ad esempio, che gli utenti di ChatGPT Go non abbiano accesso al modello GPT-4 più recente, ma possano comunque usufruire di risposte più rapide e di un limite di utilizzo più generoso.

Quanto costa l’abbonamento economico a ChatGPT

Anche se OpenAI non ha ancora comunicato ufficialmente prezzi o dettagli, le stime parlano di un costo mensile compreso tra 10 e 15 dollari. Questo posizionerebbe ChatGPT Go come una valida alternativa per utenti che ritengono il piano Plus troppo costoso, ma che vogliono superare le limitazioni della versione gratuita.

Non si esclude nemmeno l’ipotesi che vengano presentati al pubblico anche altri piani di abbonamento alternativi, tra cui una versione ancora più economica, da 5 dollari al mese.

Quando esce il nuovo piano di abbonamento a ChatGPT

Al momento, come detto, non esiste una data ufficiale per il lancio del nuovo piano. Secondo la stampa specializzata, i riferimenti nascosti nel codice lasciano intendere che OpenAI stia già sperimentando questa nuova opzione. L’azienda potrebbe cogliere l’occasione della presentazione del tanto atteso GPT-5, prevista prossimamente, per annunciare anche ChatGPT Go.

Dal punto di vista strategico, l’introduzione di un piano “intermedio” potrebbe servire a rafforzare la posizione di OpenAI in un mercato sempre più competitivo, dove alternative come Claude di Anthropic, Gemini di Google e Copilot di Microsoft stanno guadagnando terreno. Inoltre, molti utenti hanno già espresso l’opinione che il prezzo attuale dell’abbonamento Plus sia eccessivo.