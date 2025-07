Mehaniq/Shutterstock

OpenAI si prepara a rivoluzionare, ancora una volta, il settore dell’intelligenza artificiale. Nel corso dell’estate, ora è ufficiale, è previsto il rilascio di GPT-5, il nuovo modello con cui l’azienda intende innovare ChatGPT. Le prime informazioni in merito sono state diffuse direttamente dal CEO dell’azienda, Sam Altman, durante un podcast.

Il salto generazionale sarà importante e, molto probabilmente, rappresenterà un momento chiave per il futuro dell’azienda che punta a staccare nettamente la diretta concorrenza e rivali come Google, con il suo Gemini. Andiamo a fare il punto su tutte le novità in arrivo per ChatGPT.

Le novità in arrivo per ChatGPT

Le prime informazioni su GPT-5 e sul futuro di ChatGPT anticipano la volontà di OpenAI di cambiare approccio, integrando tutte le funzionalità multimodali in un’unica interfaccia per la generazione di testo, foto e, probabilmente, anche video, in modo ancora più semplice.

L’obiettivo, inoltre, è sviluppare un sistema in grado di garantire maggiore potenza agli utenti ma, nello stesso tempo, più veloce, reattivo e facile da utilizzare, andando anche ad ampliare le finestre di contesto e, quindi, le reali potenzialità del modello AI.

Naturalmente, sarà necessario attendere il rilascio effettivo e i primi test “sul campo” per avere un’idea più precisa in merito a quelle che saranno le reali novità per ChatGPT. Le premesse per un nuovo successo ci sono tutte.

Le ambizioni di OpenAI, però, sono chiare. L’azienda vuole rafforzare la sua posizione (già leader) nel settore dell’AI e intende garantire un importante salto generazionale, migliorando notevolmente le capacità del suo modello AI e del suo chatbot che lo integra.

Per raggiungere quest’obiettivo, lo sviluppo va avanti da molto visto che il rilascio di GPT-4o risale a oltre un anno fa. Il lancio della nuova versione del modello AI di OpenAI rappresenterà un momento chiave per tutto il settore dell’intelligenza artificiale e come tale andrà monitorato con attenzione.

Quando arriverà il nuovo GPT?

Come sottolineato in apertura, per il momento, OpenAI punta a lanciare il suo nuovo servizio entro l’estate e, di conseguenza, entro il mese di settembre, più o meno. Le tempistiche potrebbero subire delle piccole modifiche ma non ci dovrebbero essere particolari elementi di sorpresa. Nel giro di poche settimane, infatti, dovrebbe arrivare GPT-5 e, quindi, la nuova versione di ChatGPT, che sarà utilizzabile da tutti, con alcune funzionalità esclusive riservate ai piani a pagamento. Ulteriori dettagli in merito alle novità su cui OpenAI è al lavoro in questo momento potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane.