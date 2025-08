Cosori, la friggitrice ad aria crolla di prezzo: doppio sconto e costa pochissimo

Cosori

La friggitrice ad aria è la regina della cucina. Oramai per le famiglie italiane è diventata una vera ossessione e trovare un modello che si adatta alle proprie necessità è diventato abbastanza semplice. Se stavi aspettando l’offerta giusta per aggiungere una friggitrice ad aria agli elettrodomestici presenti sulla tua cucina, oggi è il tuo giorno fortunato. Su Amazon, infatti, è disponibile la Cosori Clear Blaze in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello del 27% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro e la paghi meno di 90 euro.

Questa friggitrice ad aria di Cosori ha tutto quello che richiedi solitamente a un elettrodomestico di questo genere. A partire da un cestello abbastanza ampio da 6,2 litri che permette di cucinare cibo per una famiglia di 4-5 persone, ben 11 modalità di cottura differenti che puoi scegliere dal display touch e una finestra che ti mostra la cottura dei cibo. Inoltre, hai accesso anche a più di 50 ricette online per scegliere ogni giorno cosa cucinare. Non perdere questa opportunità e acquista subito la friggitrice ad aria Cosori.

Un’offerta lampo con doppio sconto da non farsi assolutamente sfuggire. Solo per oggi trovi la friggitrice ad aria Cosori Clear Blaze in promo con uno sconto fisso del 27% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Il risultato finale è un prezzo di 89,99 euro con uno sconto del 40%. Approfitti del minimo storico e fai un super affare, acquistando una delle migliori friggitrici ad aria disponibili in questa fascia di prezzo. Inoltre, la puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Acquistandola oggi la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai ben quattordici giorni di tempo. Non perdere altro tempo e completa l’acquisto cliccando sul banner qui in basso.

Cosori Clear Blaze: le caratteristiche tecniche

Se sei alla ricerca di un modo più sano, veloce e pratico per preparare i tuoi piatti preferiti, la friggitrice ad aria COSORI Clear Blaze è la soluzione che fa per te.

Una delle particolarità dei questa friggitrice ad aria è la presenza di una finestra di visualizzazione trasparente integrata nel cestellodi cottura. Grazie a questa finestra e a una luce interna, puoi monitorare l’andamento della cottura senza dover aprire il cassetto. Con una generosa capacità di 6,4 litri, la COSORI Clear Blaze è ideale per famiglie numerose o per preparare pasti per 4-5 persone. Utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria a 360° per cucinare i cibi in modo uniforme, riducendo l’uso di olio fino all’85% rispetto alla frittura tradizionale, per cibi più leggeri.

Il pannello di controllo è intuitivo e digitale, con 11 funzioni di cottura preimpostate che ti permettono di cucinare con un solo tocco tanti cibi differenti, dal pollo fritto alle patatine, dal pesce alle verdure, fino a dolci e persino cibi disidratati. Puoi anche personalizzare temperatura (da 75°C a 205°C) e tempo di cottura in base alle tue necessità.

La pulizia è un gioco da ragazzi: il cestello antiaderente e la vasca sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, rendendo la manutenzione semplice e veloce. Acquistando la friggitrice hai accesso anche a un ricettario online in modo da cucinare ogni giorno un piatto differente.

