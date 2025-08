Amazon, condizionatore a prezzo stracciato e sconti fino al 90%: le offerte di oggi

Amazon

Amazon, le migliori offerte del 4 agosto

Smartphone

Xiaomi 15. L’attesissimo Xiaomi 15 è disponibile con uno sconto di 250 euro e raggiunge il suo minimo storico . Puoi pagarlo in 12 rate a tasso zero . Smartphone premium che basa la propria scheda tecnica sul processore Snapdragon 8 Elite e uno schermo AMOLED da 6,36 pollici ad altissima risoluzione. Uno dei punti forti è il comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica e che assicura scatti e video professionali. Batteria da 5240 mAh con ricarica rapida da 90 W.

disponibile in offerta con uno e costa meno della metà. Dotato di un con colori brillanti e un’elevata frequenza di aggiornamento, che rende più fluide le app che utilizzi quotidianamente. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensori professionali. Batteria con ricarica TurboPower da 125 W. realme 12+. Non perdere l’ offerta lampo sul Realme 12+ , con uno sconto del 51% . Affrettati, perché i pezzi rimasti sono pochissimi. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 7050 che garantisce fluidità in ogni operazione, e un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare con angolo visivo di 112 gradi. Batteria a lunga durata e ricarica rapida da 67 W.

Gadget lowcost

Powerbank da 10.000mAh. Un’offerta imperdibile per il powerbank da 10.000mAh , disponibile con uno sconto straordinario dell’87% . Una delle migliori offerte del giorno. Questa batteria portatile è un accessorio indispensabile per non rimanere mai senza carica. Con una capacità di 10.000mAh , è in grado di ricaricare il tuo smartphone almeno per un paio di volte. Puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Smartwatch

Amazfit GTR 3 Pro. L’Amazfit GTR 3 Pro è disponibile oggi al minimo storico grazie allo sconto del 38%. È dotato di un display AMOLED circolare da 1.45 pollici ad alta risoluzione. Ha tutto quello che richiedi a un orologio da indossare ventiquattro ore su ventiquattro: monitoraggio avanzato della salute che ti permette di avere sotto controllo la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Per gli amanti dello sport hai a disposizione oltre 150 modalità sportive. La batteria dura fino a 12 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED 32 pollici. Lo smart TV Samsung da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 42% e il prezzo crolla. Puoi pagarla in 5 rate a tasso zero. Questo televisore compatto è ideale per ambienti più piccoli come la cucina o la camera da letto, offrendo tutte le funzionalità di uno smart TV di ultima generazione. Display con risoluzione Full HD, per immagini chiare e dettagliate. Il sistema operativo Tizen integrato ti dà accesso a tutte le tue app di streaming preferite come Netflix, YouTube e Amazon Prime Video.

Igiene dentale

Spazzolino Oral-B iO 2. Un’opportunità imperdibile per lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2, disponibile con uno sconto del 58% e costa meno della metà. Puoi anche pagarlo anche in 3 rate a tasso zero. Questo spazzolino rappresenta un’evoluzione nella pulizia dentale, combinando le micro-vibrazioni delicate con l’azione oscillante-rotante della testina per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Dotato di un sensore di pressione intelligente che ti avvisa se stai spazzolando troppo forte e di diverse modalità di spazzolamento.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile. Ecco un’ offerta shock su questo condizionatore portatile , disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi la metà. Questo elettrodomestico è la soluzione ideale sia per la tua abitazione sia per l’ufficio. Dotato di una potenza di raffreddamento di 7000 Btu, quanto basta per una stanza di 20-25 metri quadrati, e offre diverse modalità di funzionamento, inclusa la deumidificazione e la ventilazione . Il design compatto e le ruote integrate lo rendono facile da spostare da una stanza all’altra.

