Il Motorola Razr 60 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è acquistabile ora in forte sconto: è un best buy tra gli smartphone pieghevoli

Il Motorola Razr 60 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile con uno sconto del 35%. Il pieghevole di fascia media di Motorola si ritaglia, quindi, uno spazio sempre più da protagonista sul mercato, proponendosi con un rapporto qualità/prezzo decisamente più conveniente rispetto al lancio.

Grazie alla promozione in corso, il Motorola Razr 60 è ora disponibile con un prezzo scontato di 649 euro. Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, il modello è disponibile con la possibilità di acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo di tempo.

La scheda tecnica del Motorola Razr 60

Il Motorola Razr 60 è uno smartphone pieghevole che, a differenza della maggior parte dei modelli di questa categoria, propone un prezzo decisamente più accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LTPO AMOLED da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Nella parte esterna della scocca c’è un display AMOLED da 3,6 pollici, con risoluzione di 1056 x 1066 pixel e con refresh rate massimo di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7400X che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Lo smartphone può contare su una batteria da 4.500 mAh, che offre una buona autonomia. Il dispositivo ha la ricarica rapida da 30 W e la ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico comprende due fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel, mentre la fotocamera anteriore ha un sensore da 32 Megapixel. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, con anche la possibilità di utilizzare le eSIM, e la certificazione IP48. Il sistema operativo è Android 15. A completare la scheda tecnica troviamo un sensore di impronte digitali laterale oltre al chip NFC per i pagamenti.

Motorola Razr 60, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 60 con un prezzo scontato di 649 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promozione è sufficiente premere sul banner qui di sotto. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone pieghevole unendo buone prestazioni alla comodità del pannello foldable. L’offerta è valida solo per un breve periodo.

