L'UE investe sul MedTech in Italia con il progetto Tech4Cure: 226 milioni di euro a 4 aziende e aiuti per le PMI. L'Italia è protagonista europea nella sanità digitale.

123RF

L’Europa scommette sul MedTech e l’Italia. Con l’approvazione del progetto Tech4Cure, secondo IPCEI (Importante Progetto di Comune Interesse Europeo) dedicato alla Salute, la Commissione europea ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di investimenti strategici per l’innovazione nei dispositivi medici che finanzierà progetti e aiuti destinati – anche – alle PMI italiane.

Ben 226 milioni di euro in aiuti di Stato sono stati infatti autorizzati a favore di quattro imprese italiane — Engineering, iVis Technologies, Sordina Iort Technologies e Innovaway — che parteciperanno a un progetto paneuropeo volto a rivoluzionare la medicina del futuro. Una medicina sempre più predittiva, preventiva e personalizzata (3P), che poggia sulla digitalizzazione, l’intelligenza artificiale, l’IoT e le tecnologie multi-omics.

Questo traguardo non è solo un successo in termini di risorse. È, soprattutto, un riconoscimento della centralità industriale dell’Italia in ambito europeo, capace di guidare lo sviluppo delle filiere strategiche della salute. Il nostro Paese è infatti l’unico ad aver preso parte a tutti gli 11 IPCEI europei finora avviati. Inoltre, si conferma al primo posto per numero di progetti approvati e fondi ottenuti nel settore HealthTech.

Nuovi aiuti in arrivo per le PMI in Italia

Dietro al successo di Tech4Cure si intravede una strategia industriale chiara, ovvero quella di rafforzare l’autonomia tecnologica del sistema sanitario europeo attraverso l’innovazione sostenibile, alimentata dal know-how delle PMI e delle aziende high-tech italiane. Si tratta di un’opportunità straordinaria per rafforzare anche le catene del valore industriali, creando sinergie tra ricerca, produzione e servizi digitali avanzati.

L’IPCEI Salute, infatti, non guarda solo alle grandi multinazionali, ma valorizza le competenze delle imprese medie e medio-piccole capaci di sviluppare soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Il coinvolgimento di realtà italiane specializzate in software per la sanità, dispositivi intelligenti, terapie personalizzate e intelligenza artificiale mostra quanto il nostro tessuto imprenditoriale sia pronto a giocare un ruolo chiave nel futuro della medicina.

L’approvazione di Tech4Cure apre anche la strada a nuovi bandi e ulteriori misure a favore del comparto MedTech e sanitario in Italia. Le PMI che operano nell’ambito delle tecnologie sanitarie, della diagnostica avanzata, dell’AI applicata alla medicina o della digital health farebbero bene a tenere alta l’attenzione. Infatti, altri strumenti di sostegno sono in arrivo, in linea con gli obiettivi europei di rafforzare la resilienza industriale e la sostenibilità del sistema salute.

Un modello di cooperazione pubblico-privato

Il progetto Tech4Cure, parte della visione inaugurata con Med4Cure (dedicato alla farmaceutica e approvato nel 2024), coinvolge 5 Stati membri, 10 partecipanti diretti e 18 partner associati, per un totale di oltre 403 milioni di euro in aiuti richiesti. L’approccio multilaterale è fondamentale per affrontare le sfide comuni della sanità europea, ma è altrettanto importante la sinergia a livello nazionale tra imprese, Stato e ricerca.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), firmatario del Manifesto IPCEI Salute nel 2022, ha svolto un ruolo chiave nella definizione degli obiettivi strategici e nell’individuazione dei partner industriali, confermando la funzione guida del pubblico nella promozione di innovazione di frontiera.

Cosa aspettarsi ora

In un momento in cui l’Europa si confronta con sfide globali complesse, dalla gestione delle malattie croniche all’invecchiamento della popolazione, passando per la sicurezza tecnologica e la sovranità produttiva, l’Italia si trova in una posizione privilegiata per trainare il cambiamento. Le PMI, se sapranno cogliere queste occasioni, potranno diventare motore di una nuova rivoluzione sanitaria made in Europe.