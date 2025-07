tadamichi / Shutterstock

OpenAI continua lo sviluppo di nuove soluzioni legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un nuovo progetto sperimentale è riuscito a centrare un obiettivo molto importante: come confermato dal ricercatore dell’azienda, Alexander Wei, un LLM sperimentale di OpenAI è riuscito a entrare nel 10% dei migliori partecipanti alle Olimpiadi Internazionali di Matematica, andando così a conquistare la medaglia d’oro e dimostrando le sue notevoli capacità. Andiamo a fare il punto sui risultati ottenuti dal nuovo modello.

Il successo del modello di OpenAI

Il modello sperimentale di OpenAI è riuscito a risolvere cinque dei sei problemi di algebra proposti ai partecipanti dell’ultima edizione delle Olimpiadi Internazionali di Matematica. Il punteggio complessivo è stato di 35 su 42. Il nuovo LLM di OpenAI è riuscito a raggiungere un obiettivo che solo 67 partecipanti umani su 630 sono riusciti a raggiungere. Essendo entrato nella prima fascia dei partecipanti, il nuovo modello di intelligenza artificiale specializzato nella risoluzione di problemi matematici si è aggiudicato la medaglia d’oro.

Il risultato è particolarmente rilevante anche per via del fatto che i problemi di algebra sottoposti ai partecipanti alle Olimpiadi Internazionali di Matematica sarebbero particolarmente difficili da affrontare per le intelligenze artificiali per via della necessità di effettuare ragionamenti complessi e non solo attività o calcoli ripetitivi. I partecipanti, per risolvere questi problemi, sono spesso chiamati ad adottare approcci differenti, più creativi che meccanici. Di conseguenza, per le AI risulta spesso difficile venire a capo dei problemi.

Il nuovo modello sperimentale di OpenAI, invece, è riuscito a ottenere un ottimo punteggio, raggiungendo un risultato sorprendente. Da segnalare che il risultato dell’AI è stato ottenuto seguendo le stesse regole riservate ai partecipanti umani. Anche l’AI ha dovuto affrontare due sessioni d’esame da 4,5 ore, senza strumenti né Internet, leggendo i testi ufficiali dei problemi e scrivendo dimostrazioni in linguaggio naturale. Per tutti i dettagli relativi al successo del nuovo LLM è possibile seguire gli aggiornamenti forniti dal ricercatore di Open AI, Alexander Wei, su X (l’account è @alexwei_).

OpenAI continua lo sviluppo dei suoi modelli AI

OpenAI sta lavorando a diversi progetti, tra cui c’è anche una nuova versione di ChatGPT. Il nuovo modello specializzato in attività legate alla risoluzione di problemi di matematica, però, sarebbe ancora molto lontano da un possibile rilascio pubblico.

Lo sviluppo continuerà nel corso dei prossimi mesi (o forse anni). Quando sarà pronto, questo modello potrebbe andare ad arricchire le potenzialità dei servizi AI di OpenAI, garantendo un incremento delle capacità di ragionamento dell’intelligenza artificiale, non solo per quanto riguarda la capacità di risolvere problemi matematici. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.