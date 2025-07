Smartphone e prodotti tech a prezzi stracciati: le migliori offerte di oggi

HONOR

Dal 14 luglio fino alle 23:59 del 20 luglio è tempo di saldi estivi su AliExpress. Sul famoso sito di e-commerce sarà una settimana all’insegna di grandissime offerte con sconti che arrivano fino al 60%. Ma non finisce qui: in base a quanto spendi puoi aggiungere un ulteriore coupon che ti fa risparmiare fino a 50 euro (spesa minima di 459 euro). Offerte pensate appositamente per vivere al meglio questa estate e risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più amati dagli utenti, a partire dagli smartphone. Sul sito di e-commerce trovi i migliori telefoni lanciati in questi ultimi mesi, tra cui il Redmi Note 14 Pro (sconto del 56%) e il Galaxy S25 (sconto del 55%). Tutti gli smartphone vengono spediti dall’Europa, quindi non ci sono costi extra da sostenere.

Oltre agli smartphone, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato anche altri utili dispositivi tech disponibili sempre in promo con sconti esagerati. Non farti sfuggire queste offerte e clicca sui link che trovi in ogni paragrafo: atterri direttamente alla pagina prodotto su AliExpress e puoi acquistarlo immediatamente. Devi essere veloce: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Redmi Note 14 Pro

AliExpress

Grazie agli sconti estivi di AliExpress, il Redmi Note 14 Pro 5G diventa uno degli smartphone della fascia media da acquistare assolutamente oggi. Sul sito di e-commerce è disponibile con uno sconto del 56% e lo paghi 205,99 euro, minimo storico e prezzo stracciato. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero e ti viene consegnato a casa nel giro di pochissimi giorni. Reso gratuito fino a 90 giorni da quando lo acquisti.

Il Redmi Note 14 Pro 5G è quanto di meglio tu possa acquistare spendendo poco più di 200 euro. Schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (superiore al FHD) e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità. Sotto la scocca trovi il processore MediaTek Dimesity 7300-Ultra che assicura ottime prestazioni, supportato anche da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel. Batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno e che supporta la ricarica rapida.

Redmi Note 14

AliExpress

Se vuoi spendere poco e acquistare un telefono affidabile, il Redmi Note 14 5G è il modello che fa per te. Grazie alla promo di AliExpress è disponibile con uno sconto del 55% e lo paghi 164,99 euro, con un risparmio notevole rispetto a quello consigliato. Anche per questo modello puoi dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Consegna rapida dall’Europa e reso gratuito fino a 90 giorni.

Il Redmi Note 14 è uno dei best-seller della fascia lowcost. Telefono economico molto affidabile e che assicura ottime prestazioni. Basta vedere la scheda tecnica per capirlo: schermo AMOLED ampio e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimesnity 7025-Ultra, tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine che assicura buone foto anche quando c’è poca luce. La batteria da 5110 mAh è la classica ciliegina sulla torta: dura fino a due giorni e supporta la ricarica rapida.

Galaxy S25

AliExpress

Su AliExpress trovi anche smartphone realizzati da Samsung, come ad esempio il Galaxy S25. Ed è proprio l’ultima versione dello smartphone top del produttore sud-coreano a essere uno dei protagonisti delle promo di questa settimana. Disponibile a un prezzo di 597,99 euro con uno sconto del 55% su quello consigliato. Offerta speciale e che non devi lasciarti scappare. Puoi pagarlo a rate a tasso zero e hai la “Garanzia Miglior Prezzo”.

Il Galaxy S25 è uno smartphone che offre prestazioni di altissimo livello. Dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite, garantisce una fluidità eccezionale anche grazie ai 12 gigabyte di RAM e ai 256 gigabyte di memoria interna. Il suo display Dynamic AMOLED 2X da 6.2 pollici offre colori vivaci e una luminosità straordinaria. Il sistema di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel ti permette di scattare foto e registrare video di qualità professionale. È un dispositivo progettato per eccellere in ogni aspetto, dalla fotografia al gaming, fino alla produttività quotidiana.

OnePlus Nord 4

AliExpress

Nella fascia tra i medio e i top di gamma si posiziona il OnePlus Nord 4. Lo smartphone del colosso cinese è disponibile su AliExpress a un prezzo di 355,03 euro con uno sconto del 39%. Un prezzo mai visto prima e che lo fa diventare uno dei best-buy di oggi. Pagamento a rate a tasso zero e la spedizione avviene in tempi rapidissimi.

Il OnePlus Nord 4 è uno smartphone che si distingue per le sue prestazioni equilibrate e un’esperienza utente fluida. Dotato di un processore Snapdragon 7 Gen 3, di un ampio display AMOLED da 6,74 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento per immagini fluide e colori vividi. Il sistema di fotocamere, che include un sensore principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine, permette di catturare scatti dettagliati e luminosi. Con una batteria a lunga durata e un sistema di ricarica rapida, è un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo affidabile per l’uso quotidiano.

Xiaomi 14T Pro

AliExpress

Offerta speciale per lo Xiaomi 14T Pro. Su AliExpress è disponibile a un prezzo di 430,99 euro grazie allo sconto del 55% che te lo fa pagare meno della metà e risparmi più di 500 euro su quello consigliato. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Consegna effettuata dall’Europa e ti arriva a casa nel giro di un paio di giorni.

Lo Xiaomi 14T Pro è equipaggiato con il potente processore MediaTek Dimensity 9300+, che assicura prestazioni veloci e reattive con tutte le applicazioni e anche i giochi più esigenti. Il suo display AMOLED immersivo con refresh rate fino a 144 Hz offre colori brillanti e dettagli nitidi. Comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica, che include un sensore principale avanzato da 50 megapixel e un teleobiettivo di ultima generazione. La tecnologia HyperCharge da 120 W garantisce una ricarica ultra-rapida: avrai il 100% di autonomia in soli 15 minuti.

Galaxy A55

AliExpress

Ottima offerta per il Galaxy A55 di Samsung. Lo smartphone è disponibile su AliExpress a un prezzo di 275,99 euro con uno sconto del 55% su quello consigliato. Anche per questo smartphone il risparmio è elevato (supera i 350 euro) e hai la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Spedizione rapida dall’Europa e fino a 90 giorni per il reso gratuito.

Il Galaxy A55 è uno smartphone che offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie al suo display Super AMOLED da 6.6 pollici. Alimentato dal processore Exynos 1480, garantisce prestazioni affidabili per le attività quotidiane e un buon multitasking, anche grazie agli 8 gigabyte di RAM e ai 128 gigabyte di memoria interna. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel per scatti luminosi e ricchi di dettagli. Batteria da 5000 mAh che non ti delude sotto nessun aspetto.

Honor 200

AliExpress

Nei saldi estivi di AliExpress non poteva di certo mancare uno smartphone Honor. E tra le migliori promo che trovi questa settimana c’è l’Honor 200 disponibile a un prezzo di 265,73 euro con uno sconto del 35%. Minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Consegna rapida dall’Europa e nessun problema con i dazi doganali.

L’Honor 200 è uno smartphone progettato per offrire un’ottima esperienza fotografica e prestazioni fluide. È caratterizzato da una potente fotocamera principale da 50 megapixel con OIS, che cattura immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il suo display AMOLED curvo offre colori vibranti e un’esperienza visiva coinvolgente, mentre il processore Snapdragon 7 Gen 3 assicura reattività nell’uso quotidiano e nel gaming. Con una batteria a lunga durata e un design elegante, l’Honor 200 è un’ottima scelta per chi non vuole spendere una cifra esagerata per il nuovo smartphone.

Poco X7 Pro

AliExpress

Un’altra validissima alternativa nella fascia dei medio di gamma è il Poco X7 Pro. Smartphone che da oggi trovi su AliExpress a un prezzo di 246,99 euro con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo. Lo puoi sempre pagare a rate a tasso zero e la consegna avviene dall’Europa, quindi non devi sostenere costi extra per i dazi doganali.

Il Poco X7 Pro è uno smartphone della grande famiglia Xiaomi e lo si vede nella qualità e nell’affidabilità delle componenti scelte. Schermo CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Il comparto fotografico non ti deluderà: fotocamera principale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti. La batteria da 6000mAh è in grado di durare fino a due giorni.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart + Yakuza 0 + Controller

AliExpress

Ecco una delle offerte più interessanti della promo estiva di AliExpress. Sul sito di e-commerce è disponibile la nuovissima Nintendo Switch 2 in promo con uno sconto mini e la paghi 625,61 euro. Si tratta del bundle che comprende anche il nuovo gioco Mario Kart World, Yakuza e il controller cablato. Un pacchetto ricco e unico per vivere a pieno la nuova console Nintendo che ha fatto registrare record di vendite fin dal primo giorno. Su AliExpress hai anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Non farti scappare questa opportunità: le scorte possono terminare da un momento all’altro.

Redmi Buds 6 Pro

AliExpress

Le cuffie wireless sono uno degli accessori immancabili per chi utilizza spesso lo smartphone. E se sei alla ricerca di un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo, su AliExpress sono in offerta le Redmi Buds 6 Pro disponibili con uno sconto del 59% e le paghi solamente 65,33 euro. Il prezzo diminuisce ulteriormente applicando il coupon ITGD06 valido per chi effettua una spesa superiore ai 49 euro. Un’offerta ottima per cuffie top di gamma che assicurano una qualità dell’audio elevata grazie al triplo driver presente in ogni auricolare. Non manca la cancellazione del rumore che si adatta autonomamente in base ai rumori ambientali e una batteria con un’autonomia fino a 36 ore. Delle cuffie ottime a un prezzo alla portata di tutti. E su AliExpress puoi anche pagarle a rate a tasso zero.

AliExpress: come funzionano i codici sconto

La nuova promo di AliExpress permette di risparmiare fino al 60% su una grande varietà di prodotti tech dei brand più noti come Samsung, Xiaomi e tantissimi altri.

Come funziona l’offerta? Oltre allo sconto che trovi già nella pagina prodotto, puoi aggiungere dei coupon che ti permettono di risparmiare fino a ulteriori 50 euro. I coupon sono limitati e validi per un periodo di tempo brevissimo, quindi ti consigliamo di approfittarne subito. I buoni sconto sono in totale sette e li trovate elencati qui in basso.

ITGD03 – coupon di 3 euro su una spesa superiore a 29 euro

– coupon di 3 euro su una spesa superiore a 29 euro ITGD06 – coupon di 6 euro su una spesa superiore a 49 euro

– coupon di 6 euro su una spesa superiore a 49 euro ITGD10 – coupon di 10 euro su una spesa superiore a 79 euro

– coupon di 10 euro su una spesa superiore a 79 euro ITGD20 – coupon di 20 euro su una spesa superiore a 159 euro

– coupon di 20 euro su una spesa superiore a 159 euro ITGD30 – coupon di 30 euro su una spesa superiore a 249 euro

– coupon di 30 euro su una spesa superiore a 249 euro ITGD40 – coupon di 40 euro su una spesa superiore a 349 euro

– coupon di 40 euro su una spesa superiore a 349 euro ITGD50 – coupon di 50 euro su una spesa superiore a 459 euro

Per l’utilizzo dei codici ci sono delle limitazioni. Non possono essere utilizzati per l’acquisto dei telefoni cellulari e per alcuni prodotti specifici. Ogni codice può essere utilizzato solamente una volta e si applica per tutti gli ordini spediti in Italia. Non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozione. Ma soprattutto sono limitati e possono esaurirsi in pochissimo tempo, quindi ti consigliamo di approfittarne immediatamente.

Per i nuovi utenti ci sono anche due codici sconto aggiuntivi che non vanno in esaurimento.

IT25Q2AFF75 – coupon sconto di 5 euro al primo acquisto con una spesa superiore ai 7 euro

IT25Q2AFF308 – coupon sconto di 8 euro al primo acquisto con una spesa superiore ai 30 euro

Per conoscere tutte le politiche di reso e spedizione visita la pagina dedicata. È inoltre possibile il pagamento rateale con Klarna e Paypal.

AliExpress: spedizioni e garanzia miglior prezzo

Le spedizioni sui prodotti acquistati da AliExpress non sono più un problema. La maggior parte dei prodotti vengono spediti da magazzini presenti in Europa e li ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni, senza costi aggiuntivi. E hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 15 giorni dalla consegna. Non vengono applicati dazi in fase di consegna e l’IVA è già compresa nel prezzo.

I prodotti sono originali e hai anche la “Garanzia Miglior prezzo“. Di che cosa si tratta? Se, entro 7 giorni dall’acquisto di un articolo contrassegnato con questo logo tramite le promozioni AliExpress Big Save, trovi lo stesso prodotto a un prezzo inferiore su piattaforme come Amazon.it, Temu.it, It.shein.com, Mediaworld.it o Zalando.it (o anche da un precedente commerciante su AliExpress), hai diritto a un rimborso della differenza sotto forma di coupon.

Per richiederlo, ti basta accedere al tuo ordine su AliExpress, selezionare “Garanzia del Miglior Prezzo” e fornire il link e uno screenshot che attestino il prezzo inferiore. AliExpress elaborerà la tua richiesta entro 1-7 giorni lavorativi, notificandoti il risultato via email. È un modo semplice per assicurarti di aver sempre il prezzo migliore sui tuoi acquisti.

