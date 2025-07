Amazon, le migliori offerte di oggi da prendere al volo: sconti esagerati

georgeclerk/iStock

Questa ultima settimana di luglio non poteva aprirsi in modo migliore. Da oggi 28 luglio, infatti, trovi promo speciali su tanti prodotti tech differenti, a partire logicamente dagli smartphone. Occasioni uniche per risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più amati, come ad esempio l’iPhone 16, disponibile con un super sconto che sfiora i 250 euro (e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero). Le promo non finiscono qui, ne trovi di interessanti anche per gli smart TV (il modello OLED di Samsung è in offerta con uno sconto speciale di 1000 euro) e gli elettrodomestici.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo come sempre selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte tutte qui in basso. Ti basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti scappare questi ultimi saldi estivi di Amazon.

Amazon, le migliori offerte del 28 luglio

Smartphone

Google Pixel 9. Prezzo mai visto prima per il Google Pixel 9. Da oggi è disponibile con uno sconto del 41% e approfitti del minimo storico, risparmiando quasi 400 euro. Puoi pagarlo comodamente in 12 rate a tasso zero . Il telefono di Google è equipaggiato con il chip Tensor G4 , che garantisce prestazioni eccezionali e funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale per fotografia, video e utilizzo quotidiano dello smartphone. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera tra le migliori in questa fascia di prezzo. Schermo OLED da 6,3 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Accessori lowcost

Power bank wireless. Un’offerta lampo imperdibile per questo powerbank wireless , disponibile con uno sconto del 55% . Questo dispositivo ti permette di ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi compatibili semplicemente appoggiandoli, senza l’ingombro di cavi. È compatto e portatile, ideale per avere sempre energia a portata di mano quando sei in viaggio o fuori casa. Un accessorio pratico e conveniente per rimanere sempre connesso. Compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 48 pollici. L’offerta del giorno è per lo smart TV Samsung OLED da 48 pollici. Da oggi è disponibile con uno sconto del 59% , permettendoti di risparmiare ben 1000 euro . Questo televisore top di gamma offre immagini spettacolari grazie alla tecnologia OLED , che garantisce neri assoluti, colori incredibilmente vividi e contrasto infinito. Ideale per film, serie TV e gaming, grazie anche al suo processore con intelligenza artificiale che ottimizza ogni scena. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le più importanti piattaforme di streaming: ogni giorno puoi vedere le tue serie TV preferite.

Elettrodomestici

De’Longhi Nespresso Vertuo Pop. La macchina da caffè De’Longhi Nespresso Vertuo Pop è in offerta con uno sconto del 39% e costa pochissimo. In più, riceverai 90 euro di buoni per acquistare capsule caffè Nespresso e potrai pagarla in 3 rate a tasso zero . Macchina per il caffè facilissima da utilizzare: basta inserire la capsula e in pochissimo potrai gustare il tuo caffè espresso. Perfetta per casa o per l’ufficio.

