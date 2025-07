HONOR

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet low cost: con l’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su HONOR Pad X8a, ora disponibile con un prezzo scontato di 119 euro, grazie a una doppia promo (sconto e coupon da spuntare in pagina per ottenere un extra sconto).

Si tratta della scelta ideale per chi ha bisogno di un tablet economico, perfetto anche come tablet per bambini, con un ampio display e buone specifiche tecniche. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

HONOR Pad X8a - Tablet Wi-Fi 11 pollici, 4 GB+128 GB, schermo 90 Hz FullView, batteria 8300 mAh, 4 altoparlanti, metallo Body, Android 14, Space Grey

La scheda tecnica dell’HONOR Pad X8a

Con HONOR Pad X8a è possibile acquistare un ottimo tablet low cost, ideale per vari contesti di utilizzo e anche per chi ha bisogno di un tablet per bambini.Tra le specifiche tecniche troviamo un display LCD da 11 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz.

Il rapporto tra le dimensioni è di 16:10. A gestire il funzionamento del tablet troviamo, invece, il SoC Qualcomm Snapdragon 680, dotato di una CPU a otto core. Si tratta di un buon chip che, per la fascia di prezzo, riesce a garantire prestazioni ottime. Da segnalare anche la presenza di 4 GB di memoria RAM oltre che di 128 GB di storage.

Il tablet di HONOR è dotato di una batteria integrata da 8.300 mAh che assicura un’autonomia eccellente. Tra le specifiche tecniche c’è spazio anche per una fotocamera anteriore e per una fotocamera posteriore, entrambe con sensori da 5 Megapixel. C’è anche un sistema audio composto da 4 speaker stereo. La scocca è realizzata in alluminio. Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione di MagicOS. Il tablet misura 257 x 168,5 x 7,3 mm e ha un peso di 495 grammi.

HONOR Pad X8a, l’offerta di Amazon

Con la promozione in corso su Amazon, HONOR Pad X8a è ora disponibile con un prezzo scontato di 119 euro, grazie al coupon da spuntare in pagina che garantisce un risparmio extra. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Per chi ha bisogno di un tablet di qualità ma con un prezzo ridotto, il modello di HONOR, infatti, è la soluzione ideale. Per accedere alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e aggiungere il prodotto al carrello, ricordando però di spuntare il coupon prima di effettuare l’operazione in modo da poter ottenere un risparmio aggiuntivo.

