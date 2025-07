Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

monticello / Shutterstock.com

Nei giorni passati Microsoft ha presentato Copilot Mode, una nuova funzionalità per Edge che permette agli utenti di navigare in rete con il supporto dell’intelligenza artificiale. La novità, arriva in un momento cruciale per i browser, con una richiesta sempre maggiore di strumenti AI in grado di comprendere le intenzioni delle persone, anticipare le loro esigenze e agire in totale autonomia.

Come funziona Copilot Mode

Attivando Copilot Moder gli utenti visualizzeranno una nuova scheda che consente loro di effettuare ricerche, chattare e navigare con l’assistenza di Copilot. Quando si visita una pagina web, ad esempio, è possibile chiedere all’AI ulteriori indicazioni per approfondire un argomento o per ricevere spiegazioni su qualche elemento del sito.

Un sistema molto interessante che evita l’incombenza di aprire Copilot (o qualsiasi altro chatbot di terze parti) e copiare e incollare i contenuti al suo interno, velocizzando nettamente l’accesso alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Oltre a questo, l’opzione è anche in grado di gestire diversi compiti per l’utente, come prenotare appuntamenti, creare liste della spesa e generare contenuti. In poche parole, la funzione aggiunge un AI Agent all’interno di Edge, in modo da rendere il browser più in linea con le richieste delle persone che, già da qualche tempo, stanno provando questa innovativa modalità di esplorazione del web.

Molto interessante anche la capacità di Copilot di agire come un compagno di ricerca AI: se l’utente acconsente, infatti, il tool può visualizzare tutte le schede aperte per comprendere ciò che si sta consultando e, ad esempio, entrare nel merito della ricerca confrontando più prodotti o ricerche online.

Come per la concorrenza, naturalmente, l’obiettivo del colosso di Redmond è quello di semplificare le attività quotidiane, rendendo ancora più smart e intuitiva la ricerca in rete. Inoltre, Microsoft ha dichiarato di avere altri assi nella manica per il suo browser che, in futuro, permetterà agli utenti di fornire contesto aggiuntivo, come credenziali o cronologia, per gestire anche le azioni più complesse.

Importante ricordare anche che Copilot supporta l’input vocale, il che potrebbe rivelarsi vantaggioso cosa che rende ancora più immediata la user experience, semplificando ulteriormente l’accesso a questa funzione.

Infine, stando alle dichiarazioni di Microsoft, questo strumento potrà accedere ai contenuti di navigazione solo con il consenso dell’utente che in ogni momento potrà attivare o disattivare la funzionalità e decidere se utilizzarla o meno nelle sue ricerche.

Come provare Copilot Mode su Edge

Come confermato da Microsoft, al momento, Copilot Mode viene considerata a tutti gli effetti una funzione sperimentale e in quanto tale potrebbe non essere ancora efficiente al 100% anche se è comunque prevista l’implementazione di componenti aggiuntive già dalle prossime settimane.

Per chi vuole, è già disponibile gratuitamente per tutti gli utenti Mac o PC con accesso a Copilot ed è attivabile dalle impostazioni di Edge.