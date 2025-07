Galaxy Watch7, offerta lampo su Amazon: oggi costa pochissimo

Il Galaxy Watch7 è in offerta con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 150 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Le occasioni lampo non mancano su Amazon, l’importante è accorgersene in tempo e approfittarne subito. Come capita oggi con il Galaxy Watch7, orologio smart top di gamma di Samsung disponibile in offerta con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà. Il risparmio netto è di 150 euro e lo puoi anche pagare a rate. Lasciarsi sfuggire questa offerta sarebbe un grossissimo errore: approfittane subito e non perdere l’occasione.

Il Galaxy Watch7 è uno smartwatch versatile che puoi utilizzare in ogni momento della giornata. Al mattino per controllare come hai riposato la notte, al pomeriggio raccogliere i dati sugli allenamenti e la sera per scoprire come è andata la giornata. Dotato di sensori di ultima generazione, tiene sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 90 modalità di allenamento. Un orologio unico a un prezzo mai visto prima: clicca sul banner qui in basso e accedi alla pagina prodotto su Amazon.

Galaxy watch7

Galaxy Watch7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Galaxy Watch7 è disponibile su Amazon a un prezzo di 199,99 euro, con uno sconto di ben il 43% e approfitti del minimo storico. La versione in offerta è quella da 44mm, la più grande tra quelle disponibili. Risparmi 150 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Lo smartwatch di Samsung è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi record. Per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo, in modo da testare tutte le funzioni sviluppate dal produttore sud-coreano.

Galaxy Watch7: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy Watch7 nella versione più grande con schermo da 44mm è molto più di un semplice smartwatch. Lo puoi utilizzare in ogni momento della giornata e ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. L’integrazione di Galaxy AI porta funzionalità intelligenti direttamente al tuo polso, rendendo l’orologio ancora più intelligente.

Al centro delle sue capacità di monitoraggio della salute c’è l’avanzato sensore BioActive, che rileva una vasta gamma di parametri vitali: dalla frequenza cardiaca alla possibilità di effettuare un elettrocardiogramma ECG, dalla saturazione di ossigeno nel sangue alla composizione corporea e alla temperatura cutanea. Sul Galaxy Watch7 trovi anche il monitoraggio del sonno, che ti fornisce consigli utili su come migliorare il riposo quotidiano.

Per gli amanti dello sport sono presenti più di 90 modalità di allenamento, tra cui tutte le più praticate dagli utenti. Raccoglie tante statistiche utili per migliorare giorno dopo giorno le tue prestazioni. Puoi anche sfidare i tuoi amici condividendo i risultati dei tuoi allenamenti.

Basato su Wear OS, offre accesso a un vasto ecosistema di app Google e Android, tra cui Google Waller per i pagamenti contactless e le mappe. La batteria ti sorprende: lo puoi utilizzare per un paio di giorni al pieno delle funzionalità.

