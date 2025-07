TOTALE PUNTI 8.1 Samsung Galaxy Watch 8 Classic Il nuovo arrivato si presenta con un display Super AMOLED da 1,34 pollici capace di raggiungere i 3.000 nit di luminosità, processore Exynos W1000 e la prima implementazione di Wear OS 6 personalizzata con One UI 8 Watch. A completare il quadro, sensori biometrici all'avanguardia che includono persino la misurazione dell'indice antiossidante, una novità che strizza l'occhio al benessere a lungo termine. La cassa da 46 mm nasconde 64 GB di storage e una batteria da 445 mAh che promette fino a 36 ore di autonomia. Il prezzo ufficiale parte da 529 euro per la versione Wi-Fi, cifra che sale a 579 euro per il modello con connettività LTE. Numeri importanti che pongono questo smartwatch nella fascia premium del mercato, dove la concorrenza non perdona errori.

PRO Ghiera girevole fisica

Display eccezionalmente luminoso

Wear OS 6 con One UI 8

Sensori biometrici completi

Costruzione solida

Storage generoso da 64 GB CONTRO Prezzo elevato

Autonomia ridotta

Processore identico al Watch 7

Ricarica lenta

Design VOTO: 8.5 La prima impressione conta, e il Galaxy Watch 8 Classic sa fare la sua figura. Samsung ha trovato l'equilibrio giusto tra robustezza e raffinatezza, creando un oggetto che non sfigura né in palestra né in una riunione di lavoro. La cassa da 46 mm potrebbe intimorire chi ha polsi sottili, ma l'azienda coreana ha lavorato sull'ergonomia riducendo lo spessore dell'11% rispetto al passato. Il vero protagonista è il ritorno della ghiera girevole, elemento che trasforma l'interazione con il dispositivo in qualcosa di più tattile e preciso. Non è nostalgia fine a se stessa: girare quella corona metallica per navigare tra i menu è oggettivamente più comodo che fare swipe su un display da poco più di un pollice. I tre pulsanti laterali completano i controlli fisici, con quello centrale programmabile secondo le proprie esigenze. I materiali non deludono: alluminio per la cassa, vetro zaffiro per proteggere il display e certificazioni che promettono di resistere a tutto quello che la vita quotidiana può riservare. Il Galaxy Watch 8 Classic sopravvive a immersioni fino a 50 metri, polvere, urti e temperature estreme secondo lo standard militare MIL-STD-810H. Le colorazioni disponibili sono solo due: nero e bianco. Scelta minimalista che alcuni potrebbero trovare limitante, ma che ha il pregio della sobrietà. D'altronde, con un prezzo così, meglio puntare su tonalità che non passino mai di moda.

Specifiche tecniche VOTO: 8.5 Sotto il cofano troviamo l'Exynos W1000, processore a 5 core realizzato con tecnologia a 3 nanometri che non rappresenta una novità assoluta ma rimane tra i chip più efficienti per smartwatch. Samsung ha preferito investire altrove: lo storage interno quadruplica passando da 16 a 64 GB, spazio che finalmente permette di scaricare playlist Spotify sostanziose o app di terze parti senza ansia da memoria piena. La RAM rimane ferma a 2 GB, scelta che poteva essere più generosa ma che nella pratica d'uso non crea rallentamenti evidenti. La connettività copre tutto il necessario: Bluetooth 5.3, Wi-Fi dual band, NFC per i pagamenti contactless e GPS a doppia frequenza che promette precisione millimetrica anche nei canyon urbani. La versione LTE aggiunge l'indipendenza dallo smartphone, permettendo di ricevere chiamate e notifiche anche quando il telefono è a casa. Funzione comoda ma che impatta sull'autonomia e che richiede un piano dati dedicato, spesa aggiuntiva da mettere in conto. Il comparto sensori è da laboratorio di analisi in miniatura: accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di luminosità ambientale, magnetometro e la suite completa per il monitoraggio biometrico. SpO2, ECG, pressione sanguigna, temperatura cutanea, battito cardiaco e impedenza bioelettrica per calcolare la composizione corporea. La novità è l'indice antiossidante, parametro che misura i livelli di carotenoidi nella pelle per dare un'indicazione sullo stress ossidativo cellulare.

Performance VOTO: 8 Il Galaxy Watch 8 Classic non fa drammi quando si tratta di prestazioni. L'interfaccia scorre fluida, le app si aprono senza esitazioni e il multitasking non mette in difficoltà il sistema. Merito dell'ottimizzazione software più che della potenza bruta: Wear OS 6 con One UI 8 Watch è il matrimonio meglio riuscito tra l'ecosistema Google e la personalizzazione Samsung. La ghiera fisica aggiunge una dimensione tattile all'esperienza d'uso che fa la differenza nella vita reale. Navigare tra i menu girando quella corona è più preciso e veloce del touch, soprattutto quando si indossano guanti o si hanno le mani bagnate. I tre pulsanti fisici completano i controlli permettendo scorciatoie personalizzabili. Il GPS dual-band mostra la sua superiorità negli ambienti difficili: tra palazzi alti, sotto i ponti o nei boschi fitti, la localizzazione rimane precisa dove altri smartwatch vanno in confusione. Fondamentale per chi fa sport all'aperto e non vuole tracciati fantasiosi. L'archiviazione da 64 GB cambia le regole del gioco. Finalmente si possono scaricare playlist complete, podcast per gli allenamenti lunghi e app di terze parti senza dover scegliere cosa tenere e cosa eliminare. La sincronizzazione con Spotify, YouTube Music e gli altri servizi streaming funziona senza intoppi.

Software VOTO: 8 Wear OS 6 con One UI 8 Watch rappresenta l'evoluzione più significativa mai vista su uno smartwatch Samsung. L'integrazione con Google Gemini porta l'intelligenza artificiale direttamente al polso, permettendo interazioni vocali naturali per avviare allenamenti, impostare promemoria o chiedere informazioni sul meteo. La "Now Bar" è l'innovazione più visibile: una barra che mostra sempre l'informazione più rilevante del momento, adattandosi al contesto. Al mattino potrebbe mostrare il meteo, prima dell'allenamento i dati dell'ultima sessione, la sera il resoconto dell'attività giornaliera. Le schede "Multi-Info" aggregano dati correlati in un unico colpo d'occhio, eliminando la necessità di navigare tra app diverse. Il nuovo sistema di monitoraggio della salute introduce il "Punteggio energetico", algoritmo che analizza parametri fisici e psicologici per suggerire se affrontare la giornata a pieno regime o con più cautela. L'indice antiossidante si misura premendo il dito sul sensore posteriore dopo aver tolto l'orologio dal polso, procedura un po' macchinosa ma che promette di fornire indicazioni utili sul livello di stress ossidativo. Il monitoraggio del sonno si arricchisce con l'analisi del ritmo circadiano e consigli personalizzati per migliorare la qualità del riposo. La misurazione della pressione sanguigna e l'ECG completano un quadro da check-up medico portatile, funzioni che richiedono calibrazione iniziale ma che poi lavorano in autonomia. L'accesso al Google Play Store apre le porte a centinaia di app di terze parti, dalla domotica ai servizi di trasporto, dai giochi alle app di produttività. La compatibilità con Google Home permette di controllare la casa smart direttamente dal polso.

Batteria VOTO: 7.5 La batteria da 445 mAh promette fino a 36 ore di autonomia, cifra che nella realtà si ridimensiona in base all'uso. Con display always-on attivo, monitoraggio biometrico continuo e qualche notifica, ci si ferma a circa 30 ore. Sufficienti per superare una giornata abbondante ma non per evitare la ricarica quotidiana se si vuole sfruttare il monitoraggio del sonno. Il dilemma è sempre lo stesso: per ottenere dati completi bisogna indossare l'orologio anche di notte, ma allora quando ricaricarlo? La soluzione è trovare una finestra temporale durante la giornata, magari durante la doccia o mentre si è alla scrivania. La ricarica wireless impiega circa un'ora per portare la batteria al 100%, tempo accettabile ma non eccezionale.

Samsung ha lavorato sull'efficienza energetica del nuovo Wear OS 6, e si nota. Il consumo è più controllato rispetto al passato, ma rimane il fatto che uno smartwatch così ricco di funzioni non può competere con i dispositivi più semplici sul fronte autonomia. È una scelta di campo: più intelligenza significa meno ore senza caricabatterie. La ricarica avviene tramite il solito disco magnetico che si attacca al retro dell'orologio. Il sistema è comodo e sicuro, compatibile con lo standard WPC per la ricarica wireless. Peccato per l'assenza della ricarica veloce, tecnologia che su uno smartwatch farebbe davvero la differenza.