Il Samsung Galaxy Tab A9 è in offerta su Amazon: il tablet costa ora meno di 100 euro diventando un vero e proprio affare low cost per gli utenti dello store

È il momento giusto per acquistare un nuovo tablet low cost, mantenendo la spesa al di sotto di 100 euro anche senza rinunciare alla possibilità di sfruttare un dispositivo completo. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, è possibile puntare sull’ottimo Samsung Galaxy Tab A9, ora disponibile con il 48% di sconto rispetto al listino. Grazie a quest’offerta, il tablet di Samsung è ora acquistabile con un prezzo ridotto a 98 euro. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9

La scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab A9 comprende un display LCD da 8,7 pollici con risoluzione di 800 x 1.340 pixel e con un rapporto tra le dimensioni di 5:3. Si tratta, quindi, di un tablet compatto con un display caratterizzato da un formato particolarmente comodo per l’uso in mobilità.

A gestire il funzionamento del tablet c’è il SoC MediaTek Helio G99 che viene affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Si tratta di una configurazione basilare ma di buon livello. Il chip può garantire prestazioni più che soddisfacenti nell’uso quotidiano.

Da segnalare anche la presenza di una batteria da 5.100 mAh. Tra le specifiche tecniche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel e una fotocamera anteriore da 2 Megapixel che vanno a completare la dotazione tecnica del modello.

Il sistema operativo è Android 15 con la personalizzazione della One UI. Il tablet può sfruttare la connettività Wi-Fi mentre non ha la connettività dati, almeno per quanto riguarda la versione in offerta. Le dimensioni sono pari a 211 x 124,7 x 8 mm per un peso di appena 332 grammi.

Il Samsung Galaxy Tab A9 è oggi il modello giusto per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet compatto e low cost, ideale anche come tablet per bambini e in grado di offrire buone prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni. L’offerta in corso in questo momento fa la differenza e rende il modello ancora più interessante.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A9 con un prezzo scontato di 98 euro. Si tratta di uno sconto del 48% sul prezzo standard del tablet di Samsung che si conferma un vero e proprio best buy nella fascia bassa del mercato. La promozione è valida solo per un breve periodo ed è accessibile premendo sul box riportato qui di sotto.

