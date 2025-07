Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Cina è iniziata la sperimentazione per la rete 6G. I test hanno dati risultati incredibili con una velocità di trasferimento dati di 280 Gigabit al secondo

Di recente China Mobile ha ì stabilito un nuovo record nel campo delle telecomunicazioni, raggiungendo una velocità di trasferimento dati senza precedenti grazie alla sua rete sperimentale 6G. Durante una conferenza, infatti, il colosso cinese ha annunciato di essere riuscito a scaricare un file di 50 gigabyte in appena 1,4 secondi.

Questo si traduce in una velocità di trasferimento dati di 280 Gigabit al secondo (ben quattordici volte superiore rispetto al massimo teorico del 5G), gettando le basi per il futuro della connettività globale e aprendo scenari inediti per diversi scenari, dallo streaming al gaming immersivo, fino ad arrivare ai veicoli a guida autonoma e molto altro ancora.

Con il 6G la Cina immagina il futuro delle telecomunicazioni

China Mobile ha destinato oltre 5,4 miliardi di dollari alla ricerca e sviluppo in quattro importanti progetti scientifici e tecnologici volti alla definizione degli standard 6G. Questi investimenti hanno come obiettivo di sviluppare quelle che l’azienda considera le dieci tecnologie 6G essenziali che nei prossimi anni potrebbero portare a una trasformazione radicale del settore.

Per procedere con la sperimentazione, il colosso cinese ha già realizzato la prima rete sperimentale 6G su piccola scala al mondo, composta al momento da dieci siti dedicati. Questo network fungerà da piattaforma di test per affinare le tecnologie emergenti e valutarne le prestazioni in un ambiente controllato.

Oltre a questo China Mobile sta sviluppando anche una strategia che combina tecnologie terrestri e satellitari e l’anno scorso ha lanciato un satellite progettato specificamente per trasmettere dati ad altissima velocità da un’orbita terrestre bassa. Questa combinazione tra infrastrutture a terra e in orbita vuole garantire una connettività ad alta velocità e bassa latenza su scala globale, nel tentativo di superare le limitazioni geografiche per offrire copertura anche in aree remote o scarsamente servite.

Quando arrivano le connessioni 6G

Nonostante i progressi impressionanti fatti da China Mobile, bisogna ricordare che si tratta ancora di un progetto in fase embrionale e la commercializzazione su larga scala della tecnologia 6G non è prevista prima del 2030. Sebbene alcune previsioni più ottimistiche suggeriscano un possibile debutto entro il 2028, il processo di standardizzazione, sviluppo dell’hardware e implementazione su vasta scala richiederà ancora diversi anni e, proprio come è stato per il 5G, si tratta di un percorso che richiede delle tempistiche tutt’altro che immediate.

Tuttavia, i risultati dei primi test fanno ben sperare e offrono sicuramente un’anteprima molto interessante su come si evolveranno le connessioni nel prossimo decennio, riaccendendo la competizione tra i vari operatori.

Possiamo dire, dunque, che la definizione e l’implementazione degli standard 6G è ufficialmente iniziata, garantendo un’accelerazione significativa nello sviluppo di queste tecnologie destinate a plasmare il futuro digitale di tutti, trasformando radicalmente ogni aspetto della vita connessa delle persone.