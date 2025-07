Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Menlo Security ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei browser dove vengono evidenziati diversi fattori che stanno contribuendo all’aumento degli attacchi basati su browser. I dati provengono dall’analisi di oltre 750 mila violazioni rilevate e mostrano un’impennata delle minacce basate sull’intelligenza artificiale generativa con un aumento del +140% degli attacchi di phishing rispetto al 2023 e un aumento del +130% per attacchi di phishing zero-hour.

Cosa sappiamo degli attacchi phishing tramite browser

I browser sono, ovviamente, una delle applicazioni più utilizzate in assoluto, sia per il lavoro che per le attività personal e questo, unito alla scoperta di nuove vulnerabilità, ha permesso ai malintenzionati digitali di evolversi, elaborando attacchi sempre più sofisticati e subdoli che, spesso, sono in grado di aggirare i tradizionali sistemi di sicurezza.

I casi più comuni includono annunci pubblicitari dannosi posizionati sui siti web più popolari (Facebook, Netflix, Microsoft ecc) che vengono usati per distribuire malware e rubare credenziali. Tra gli attacchi di phishing basati su browser più diffusi ci sono quelli che sfruttano tecniche LURE (Legacy Reputation URL Evasion), in grado di eludere i filtri web che tentano di categorizzare i domini in base all’attendibilità implicita.

Gli attacchi tramite strumenti di collaborazione aziendale (come Slack o Microsoft Teams), invece, spesso si affidano a tecniche di brand impersonification, sfruttando delle vulnerabilità dei browser principali come Chrome, Firefox ed Edge.

Come già anticipato, le nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale contribuiscono a rendere ancora più letali questi attacchi, creando una “narrazione malevola” molto più convincente e molto più complessa da riconoscere, riuscendo a trarre in inganno anche gli utenti più accorti.

I dati del report sulla sicurezza dei browser

Stando al report condiviso da Menlo Security, i criminali informatici hanno creato quasi 1 milione di nuovi siti di phishing al mese, con un aumento del +700% rispetto al 2020. Di questi, quasi il 51% dei tentativi di phishing basati sul browser ha coinvolto qualche forma di impersonificazione del marchio

Il 75% dei link di phishing è ospitato su siti web ritenuti affidabili e prima di essere bloccati dagli strumenti di sicurezza legacy, possono essere necessari fino a sei giorni.

Gli attacchi di phishing ospitati su provider di sottodomini sono aumentati del +51%, arrivando a rappresentare il 24% degli attacchi di phishing totali.

Importante sottolineare che ben quattro dei cinque principali provider di hosting utilizzati dagli hacker per i loro attacchi di phishing avevano sede negli Stati Uniti. I casi di aggressori che sfruttano i servizi cloud per ospitare contenuti dannosi, tra cui siti di phishing e ransomware, sono in aumento. AWS e CloudFlare hanno rappresentato circa il 50% di tutti i casi di abuso di istanze di cloud hosting nel 2024.

Questi dati sono molto interessanti ed evidenziano un cambiamento prepotente delle minacce informatiche che, oltre a diventare molto più efficienti, sono diventate anche più specifiche, prendendo di mira i servizi centrali per l’attuale trasformazione digitale, come servizi cloud e piattaforme SaaS, dove ormai vengono archiviati dati sensibili e informazioni finanziarie che sono diventati i principali obiettivi dei malintenzionati digitali.