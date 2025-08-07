Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Instagram si aggiorna, il celebre social ha appena aggiunto i tanto attesi repost e alcune altre funzioni interessanti per espandere la propria rete di contatti

Primakov/Shutterstock

Instagram ha recentemente introdotto una delle funzioni più attese di sempre e, sicuramente, tra le richieste dalla community di utenti che popola il celebre social: la possibilità di ripubblicare i contenuti.

Questa opzione, comunemente nota come “repost“, arriva sulla piattaforma di Meta a circa 15 anni dalla sua nascita, segnando un punto di svolta e mettendo finalmente un punto a tutte quelle “soluzioni alternative” che passavano attraverso l’uso di applicazioni di terze parti o lo screenshot con menzione.

Importante ricordare anche che fino a questo momento, l’unico modo per ricondividere i contenuti altrui era attraverso le Storie; con questo aggiornamento, invece, ora finiranno direttamente nel feed.

Come funzionano i repost su Instagram

Il funzionamento dei repost su Instagram è davvero intuitivo ed è stato sviluppato sul modello di quello già visto su altre piattaforme, come Threads, X (ex Twitter) e TikTok. La funzione può essere attivata tramite l’apposita icona che mostra due frecce sovrapposte e con un un singolo tap è possibile condividere il contenuto desiderato (foto o reel) direttamente sul proprio profilo.

Importante ricordare che la ripubblicazione mantiene in modo automatico la menzione dell’autore originale, garantendo dunque il giusto riconoscimento del creatore del contenuto in questione.

Altra caratteristica molto interessante è la possibilità di ripubblicare qualsiasi contenuto pubblico, anche se proveniente da profili che l’utente non segue. Non è, tuttavia, possibile ricondividere i contenuti sponsorizzati di brand e aziende.

L’ultima novità riguardo l’arrivo dei repost su Instagram riguarda l’introduzione di una nuova sezione nel profilo che contiene, appunto, tutti i contenuti ripubblicati dall’utente.

Altre novità annunciate per Instagram

Se quella dei repost è una delle novità più attese dagli utenti di Instagram, non è sicuramente l’unico asso nella manica di Meta. L’azienda di Menlo Park, infatti, ha annunciato ufficialmente l’arrivo di altre due funzionalità che, al momento, non sono ancora disponibili per gli utenti italiani, ma che sono già disponibili negli Stati Uniti.

La prima novità è Mappa, un’opzione che permette agli utenti di condividere la propria posizione con uno o più contatti, in modo da rendere notevolmente più semplice l’organizzazione di incontri o semplicemente per informare su dove ci si trova. Oltre a questo, la funzione consente anche di scoprire più facilmente contenuti geolocalizzati.

La seconda novità è Amici nei reels è una nuova sezione che permette di vedere un feed personalizzato dedicato ai reel che i propri contatti hanno commentato, ripubblicato, creato oppure a cui hanno messo mi piace. Un modo semplice e intuitivo per “monitorare” l’attività dei propri follower e scoprire nuovi contenuti interessanti.

Come appena detto, queste due funzioni ancora non sono disponibili nel nostro Paese ma, probabilmente, è solo una questione di tempo prima che Instagram proceda con il rilascio globale.