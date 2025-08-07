Amazon, prezzo crollato per lo smartwatch di Google: minimo storico

Il Google Pixel Watch 2 è in promo con uno sconto del 62% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

MisterGadget.Tech

Per risparmiare centinaia di euro su un dispositivo tech top di gamma bisogno solamente aspettare un’offerta lampo che ne fa crollare il prezzo. Come accade oggi con il Google Pixel Watch 2, smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View, che trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 62% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Inutile sottolineare che si tratta del minimo storico e di una delle migliori promo che puoi trovare online per uno smartwatch con queste caratteristiche. Non finisce qui: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno, il Google Pixel Watch 2 resta ancora uno dei migliori orologi smart che puoi acquistare. Dimensioni compatte, design elegante e un cuore che nasconde sensori di ultimi generazione. Lo smartwatch di Google è il compagno ideale da avere sempre al polso per monitorare i principali parametri vitali e le attività quotidiane. Inoltre, hai anche il supporto dell’intelligenza artificiale per valori per la salute precisi e puntuali. Non perdere questa occasione: la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Google Pixel Watch 2

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per il Google Pixel Watch 2: da oggi lo smartwatch top di gamma è disponibile con uno sconto del 62% e lo paghi 149 euro, con un risparmio netto di 250 euro su quello di listino. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e di un’occasione irripetibile. Inoltre, hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 30 euro al mese, praticamente un caffè al giorno. Condizioni d’acquisto che solo Amazon sa garantire.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Il Google Pixel Watch 2 è la perfetta unione tra un design elegante e le soluzione innovative di Google in tema di wearable. L’azienda di Mountain View è diventato un punto di riferimento anche tra coloro che sono alla ricerca di un orologio completo, funzionale e versatile.

Dotato di un display display AMOLED circolare con dimensioni compatte, ma con una luminosità elevata che lo rende leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il controllo è intuitivo grazie alla corona aptica e ai pulsanti fisici. La fluidità di utilizzo è un altro dei punti forti dell’orologio: l’apertura di qualsiasi app o funzione è immediata.

Uno degli elementi su cui Google ha puntato maggiormente è il monitoraggio psico-fisico del benessere personale. I sensori permettono di tenere sotto controllo diversi parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue. L’orologio è anche in grado di effettuare un ECG per controllare la fibrillazione atriale. L’innovativo sensore cEDA ti permette di tracciare lo stress in tempo reale ed è presente anche un sensore per la temperatura cutanea. Non manca il monitoraggio del sonno con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Essendo uno smartwatch non mancano diverse modalità di allenamento che ti aiutano giorno dopo giorno a migliorare le tue prestazioni. Un compagno affidabile da avere sempre al proprio polso. Inoltre, puoi anche installare app professionali come Strava. Per la tua sicurezza, il Watch include funzioni come il Rilevamento Cadute e SOS Emergenze, capaci di richiedere aiuto in caso di necessità.

Google Pixel Watch 2