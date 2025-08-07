LG, questo smart TV va comprato subito: costa meno della metà

Lo smart TV LG QNED da 65 pollici è in offerta con uno sconto del 53% e lo paghi meno della metà. Risparmi 800 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

I saldi estivi stanno oramai per terminare, ma su Amazon è ancora possibile fare grandissimi affari, anche in ambito tech. E lo dimostra l’offerta eccezionale disponibile oggi su Amazon per lo smart TV LG QNED da 65 pollici di ultima generazione. Il televisore, infatti, è disponibile con uno sconto eccezionale del 53% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi ben 800 euro su quello di listino. Condizioni d’acquisto irripetibili e che trovi solo su Amazon.

Il televisore di LG è quanto di meglio tu possa trovare in questo range di spesa. Pannello QNED che fonde i Quantum Dot con la tecnologia NanoCell per assicurare una qualità dei colori e delle immagini elevatissima, anche grazie alla presenza di un processore che sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale. Dotato anche del sistema operativo webOS, uno dei migliori per quanto riguarda il mondo degli smart TV e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Non farti sfuggire questa offerta e approfittane subito.

Smart TV LG 65 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi lo smart TV LG da 65 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo di 699 euro, con uno sconto del 53% che fa scendere il prezzo a meno della metà. Il risparmio netto è di ben 800 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 139,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Condizioni d’acquisto che la rendono abbordabile a tutti e che permettono di fare un grandissimo affare.

Lo smart TV è già disponibile per essere acquistato e per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Smart TV LG 65 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo Smart TV LG QNED Serie 85 da 65 pollici è progettato per offrire un’esperienza visiva top di gamma. E il merito è dell’ottimo lavoro svolto dal produttore sud-coreano, oramai una delle aziende di riferimento quando si tratta di televisori smart. Al centro di questo televisore c’è la tecnologia QNED, che combina i Quantum Dot e la tecnologia NanoCell per offrire colori realistici e vivaci. Il pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD è un vero piacere per gli occhi: puoi gustare qualsiasi contenuto al meglio.

Il cuore pulsante del televisore è il potente processore α8 AI 4K, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare in tempo reale sia la qualità delle immagini (AI Picture Pro) che quella del suono (AI Sound Pro) in base al contenuto che stai guardando. Il sistema operativo webOS 24 è rapido e intuitivo, e assicura un accesso immediato a tutte le app di streaming più popolari (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN). Il supporto per gli assistenti vocali e il programma webOS Re:New garantiscono che il software rimanga sempre aggiornato.

Per gli appassionati di gaming, il TV offre diverse caratteristiche interessanti. La frequenza di aggiornamento nativa di 120 Hz e le porte HDMI 2.1 assicurano una fluidità eccezionale con le console di ultima generazione, per un’esperienza di gioco reattiva e senza interruzioni. Un televisore completo e che da oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

