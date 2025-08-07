Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

Mamun sheikh K / Shutterstock

Presto si potrà usare WhatsApp anche senza avere un account sull’app di messaggistica. Addirittura, senza avere installato l’app sullo smartphone. È questo l’aggiornamento che è a quanto pare in corso di lavorazione in casa Meta. Attualmente chi vuole usare la popolare app di messaggistica gratuita dallo smartphone deve prima scaricare l’applicazione e registrarsi con il proprio numero di telefono, configurando l’account: è possibile definire il proprio nome utente e la foto profilo, oltre che aggiungere i contatti (manualmente o attingendo direttamente a quelli già presenti sul telefono). A quel punto, si può cominciare a chattare con una o, nei gruppi, più persone contemporaneamente. Le cose però potrebbero cambiare. Secondo alcuni esperti del settore, infatti, Meta potrebbe lanciare prossimamente un aggiornamento di WhatsApp per introdurre le guest chat, ovvero le chat ospite.

Presto si potrà usare WhatsApp senza app né account?

La potenziale novità delle guest chat è stata scoperta originariamente dagli esperti del sito Wabetainfo, che hanno notato questa funzione inedita all’interno di una versione di anteprima di WhatsApp per Android. Stando alle informazioni attualmente disponibili, la guest chat permetterebbe appunto di sfruttare la piattaforma di messaggistica anche a chi non ha un account WhatsApp o l’app installata.

Gli utenti che rientrano in queste categorie potrebbero infatti presto accedere alla chat ospite di WhatsApp semplicemente cliccando un collegamento web generato appositamente, che può essere inviato via e-mail o sms. Il link apre una finestra temporanea nella versione WhatsApp Web che dà la possibilità di avviare la conversazione.

Come funzioneranno le guest chat su WhatsApp

Al momento, questa prima versione delle guest chat sembra offrire un ventaglio di possibilità e funzionalità molto limitato rispetto alla versione standard dell’app di messaggistica. La chat ospite, infatti, a quanto pare darà la possibilità di inviare solo messaggi di testo, mentre non sarà possibile inviare o ricevere immagini statiche o animate, video e messaggi audio. Non si potranno nemmeno effettuare telefonate o creare chat di gruppo – tutte funzioni molto apprezzate su WhatsApp, appunto.

A non cambiare rispetto alla versione “standard” di WhatsApp, a quanto pare al momento, sarà invece il protocollo che protegge il contenuto delle chat. I messaggi inviati nelle chat degli ospiti dovrebbero comunque essere protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che né Meta né altri al di fuori dei due utenti coinvolti nella conversazione potranno leggere i contenuti scambiati nella chat ospite.

A cosa servono le chat ospite su WhatsApp

Se verrà effettivamente resa disponibile, la funzione chat ospite di WhatsApp potrebbe rivelarsi utile in contesti diversi, soprattutto per chi ha bisogno di comunicare in modo rapido e temporaneo, senza dover condividere il proprio numero di telefono né salvare nuovi contatti.

Ad esempio, potrebbe essere vantaggiosa per gli utenti attenti alla privacy, che desiderano interagire in modo anonimo o limitato nel tempo. Anche aziende, negozi e servizi di assistenza clienti possono trarne beneficio, perché avrebbero la possibilità di offrire un canale diretto di contatto per rispondere a domande o gestire prenotazioni, ma senza obbligare il cliente ad aggiungere il numero in rubrica.

Infine, in ambito scolastico o accademico potrebbero magari facilitare lo scambio di messaggi tra docenti, studenti e famiglie in modo più snello e riservato. In sintesi, questa novità potrebbe rivelarsi uno strumento utile in tutte quelle situazioni in cui serve una comunicazione efficace, ma non necessariamente duratura o troppo personale: bisogna però attendere l’eventuale lancio ufficiale per capire esattamente quali funzionalità avranno le guest chat.