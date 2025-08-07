Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Il POCO X7 Pro è protagonista di un'ottima offerta su Amazon e diventa oggi uno dei best buy del momento nella fascia media del mercato smartphone

Xiaomi

Il POCO X7 Pro diventa, sempre di più, la scelta giusta per gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Lo smartphone è oggi in offerta su Amazon con la versione da 8 GB di RAM e 256 GB che, grazie al calo di prezzo, è ora un vero e proprio punto di riferimento del mercato. Lo smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 258 euro.

La presenza del SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un chip in grado di offrire prestazioni da modello di fascia superiore, e di una batteria da 6.000 mAh rendono il modello di POCO un best buy assoluto in rapporto al suo posizionamento di mercato. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre

La scheda tecnica del POCO X7 Pro

La scheda tecnica del POCO X7 Pro si basa sul già citato SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, una garanzia assoluta per chi è alla ricerca di prestazioni elevate anche con una spesa contenuta. Si tratta di un chip in grado di tenere testa ai modelli di fascia più alta, offrendo velocità ed efficienza.

La versione in offerta è quella con 8 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0. Si tratta della configurazione base del mid-range, ottima considerando il prezzo a cui viene proposto lo smartphone. Da segnalare anche una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W.

Lo smartphone è dotato anche di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Da segnalare anche la presenza del supporto Dual SIM, del sensore di impronte sotto al display e del chip NFC.

Il POCO X7 Pro può contare anche sul sistema operativo Android 15 con HyperOS. Da segnalare anche un buon supporto software: lo smartphone riceverà 3 major update, arrivando fino ad Android 18, e potrà contare su 4 anni di supporto, con aggiornamenti disponibili fino al prossimo 2029.

POCO X7 Pro, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il POCO X7 Pro 8/256 GB con un prezzo scontato di 258 euro. La promozione è valida per un breve periodo di tempo ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto. Al prezzo proposto, il mid-range di POCO è il best buy di oggi.

Poco X7 PRO 5G 8/256GB Negro Libre