L’inquinamento chimico è ormai considerato una delle principali minacce ambientali del nostro tempo, al pari del cambiamento climatico. La scoperta che oltre 100 milioni di sostanze chimiche non presenti in natura – le cosiddette “nuove entità chimiche” – siano attualmente in circolazione sta sollevando interrogativi urgenti sulla sicurezza per l’ambiente e per la salute umana. Tra sostanze chimiche pericolose, PFAS, pesticidi e interferenti endocrini, l’esposizione quotidiana è più diffusa di quanto immaginiamo.

Che cosa sono le “nuove entità” chimiche?

Le nuove entità chimiche sono molecole di sintesi prodotte dall’industria che non esistono in natura. Si tratta di sostanze introdotte negli ultimi decenni attraverso processi industriali, prodotti di consumo, agricoltura e packaging alimentare. Di queste, tra 40.000 e 350.000 sono regolarmente impiegate in prodotti commerciali.

Nonostante la loro diffusione, molte non sono state studiate in modo approfondito. In effetti, solo una minima parte di queste molecole è stata sottoposta a una reale valutazione della tossicità chimica, rendendo difficile prevedere il loro impatto a lungo termine sull’ambiente e sulla salute umana.

Un problema invisibile ma onnipresente

A differenza del cambiamento climatico, che è accompagnato da manifestazioni visibili come ondate di calore o scioglimento dei ghiacci, l’inquinamento chimico è spesso silenzioso e poco visibile. Eppure, la sua presenza è ovunque: nell’aria, nell’acqua, nei materiali da cucina e persino negli alimenti.

I materiali a contatto con alimenti, ad esempio, rilasciano sostanze chimiche nel cibo, alcune delle quali sono state trovate nel corpo umano in concentrazioni preoccupanti. Secondo recenti analisi, sono oltre 3.600 le molecole sintetiche provenienti da imballaggi alimentari che possono accumularsi nei tessuti umani. Tra queste, almeno 80 sono classificate come altamente problematiche.

Gli effetti sulla salute: un legame sempre più evidente

Numerosi studi stanno dimostrando correlazioni tra l’esposizione a sostanze chimiche pericolose e una vasta gamma di disturbi. Dai problemi del sistema endocrino all’infertilità, fino a patologie come tumori e malattie autoimmuni, l’impatto della tossicità ambientale è ormai sotto la lente della comunità scientifica.

Particolare preoccupazione desta la presenza di interferenti endocrini, sostanze che alterano l’equilibrio ormonale e possono provocare effetti anche a dosi molto basse. Questi composti sfuggono spesso alle metodologie di test tradizionali, rendendo difficile prevederne il reale impatto sulla popolazione. Anche i pesticidi sono al centro di numerose ricerche: l’esposizione a lungo termine sembra essere collegata a problemi riproduttivi, aborti spontanei e difficoltà di concepimento.

PFAS e plastica: un’eredità difficile da smaltire

Tra le sostanze più controverse ci sono i PFAS, spesso definiti “sostanze chimiche eterne” per la loro capacità di persistere nell’ambiente. Questi composti sono presenti nel sangue della maggior parte degli esseri umani, così come nell’acqua piovana, in quantità che in molti casi superano i limiti di sicurezza.

La crescente crisi della plastica sta contribuendo in modo significativo a questa contaminazione. Con l’aumento della produzione e del consumo di materiali plastici, milioni di persone entrano ogni giorno in contatto con particelle e additivi chimici potenzialmente nocivi.

Quali soluzioni sono possibili?

Affrontare il problema dell’inquinamento chimico richiede un cambio di paradigma. Se da un lato è necessario un intervento normativo più rigoroso, dall’altro si intravede una possibile risposta nella domanda dei consumatori. Preferire prodotti con etichette trasparenti, evitare di riscaldare cibo in contenitori di plastica, scegliere alimenti biologici o almeno lavare con cura frutta e verdura sono tutte azioni utili.

Anche la ricerca può fare la differenza: sviluppare nuovi strumenti per la valutazione della tossicità chimica, migliorare i test sugli interferenti endocrini e incentivare alternative più sicure nell’industria sono azioni che possono aiutare a contenere questa minaccia.

L’inquinamento chimico è forse meno visibile del cambiamento climatico, ma non meno urgente. Comprendere i rischi legati all’esposizione a sostanze chimiche nel corpo umano è il primo passo per difendere la nostra salute e quella del pianeta.