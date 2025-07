Acer

Per acquistare un nuovo portatile con un ottimo rapporto qualità/prezzo è possibile sfruttare l’offerta Amazon dedicata all’Acer Aspire 5. Il modello in questione è ora disponibile con un prezzo ridotto a 599 euro, scegliendo la versione con processore Intel Core i5-12450H, un chip eccellente per la gestione delle attività quotidiane.

Da segnalare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione con Intel Core i7-12650H, in grado di offrire una marcia in più in termini di prestazioni. Il prezzo disponibile su Amazon per questa variante è di 679 euro. Entrambe le configurazioni sono dotate di 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner riportato qui di sotto e poi completare l’acquisto online.

Acer Aspire 5 – i5-12450H/i7-12650H – 16 GB RAM – 1 TB SSD

La scheda tecnica dell’Acer Aspire 5

Il notebook Acer Aspire 5 è dotato di un display da 15,6 pollici con un pannello IPS caratterizzato da risoluzione Full HD. A disposizione degli utenti c’è una doppia scelta per quanto riguarda il processore con la possibilità di optare per l’Intel Core i5-12450H oppure per il più potente Intel Core i7-12650H. Entrambe le varianti sono dotate di 16 GB di memoria RAM (con possibilità di espansione fino a un massimo di 32 GB) e possono sfruttare 1 TB di SSD per l’archiviazione.

Da segnalare anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6 oltre a una dotazione di porte completa che include anche Thunderbolt 4, per collegare due display 4K esterni, oltre a tre USB 3.2 Gen 1 e a una HDMI 2.1. Il notebook di Acer è dotato anche di una tastiera retroilluminata con tastierino numerico laterale e layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11.

Il portatile di Acer è oggi un vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi è alla ricerca di un notebook di fascia media, adatto a tanti contesti di utilizzo e ideale per lo studio e il lavoro da remoto.

Acer Aspire 5, l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 5 con un prezzo scontato a:

599 euro per la versione con Intel Core i5-12450H

per la versione con 679 euro per la versione con Intel Core i7-12650H

Entrambe le varianti sono acquistabili con la possibilità di pagare in 5 rate mensili e sono vendute e spedite da Amazon. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

