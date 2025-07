Il notebook Acer Aspire 5 è in offerta su Amazon è diventa la scelta giusta per chi cerca un portatile per lo studio o per il lavoro da remoto: ecco la promo

Acer

Per acquistare un nuovo portatile, perfetto per lo studio e il lavoro da remoto, una delle opzioni più interessanti del momento è rappresentata da Acer Aspire 5.

Il notebook in questione è in offerta su Amazon e ora costa 599 euro con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il modello in offerta è dotato del processore Intel Core i5-12450H. Si tratta di una CPU molto potente che può gestire, senza problemi, anche attività più complesse, rendendo il portatile sempre scattante.

Ci sono anche 16 GB di RAM e 1 TB di SSD, per l’archiviazione dei propri dati. Il notebook è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

Acer Aspire 5 – Intel Core i5-12450H – 16 GB RAM – 1 TB

La scheda tecnica del notebook Acer Aspire 5

La scheda tecnica della variante di Acer Aspire 5 oggi disponibile in offerta comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD a cui si affianca il già citato processore Intel Core i5-12450H, con CPU octa-core e con GPU integrata.

Ci sono, inoltre, 16 GB di RAM (con possibilità di espansione fino a 32 GB) ed è possibile sfruttare 1 TB di SSD. Si tratta di una configurazione ideale per tutti gli utenti che hanno bisogno di tanta potenza per svolgere le attività quotidiane (navigazione, produttività generale etc.) per il lavoro ma anche per lo studio.

Da segnalare la presenza del sistema operativo Windows 11 a cui si affianca il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e un’ottima dotazione di porte, con tre USB-A, una Thunderbolt 4 e una porta HDMI.

Un altro punto di forza è la tastiera, con layout italiano e tastierino numerico laterale, che può contare sulla retroilluminazione, un elemento non scontato in questa fascia di prezzo.

C’è anche una webcam 720p. Il notebook ha una batteria da 50 Wh. Il peso è di 1,76 chilogrammi: il portatile, quindi, è facile da utilizzare anche in mobilità.

Acer Aspire 5, l’offerta di Amazon

Con Acer Aspire 5 è possibile acquistare, quindi, un ottimo notebook, ideale per l’uso quotidiano e con un rapporto qualità/prezzo molto interessante. Sfruttando la promozione in corso su Amazon, infatti, il modello è ora acquistabile al prezzo scontato di 599 euro.

Per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti rateali, il notebook è disponibile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon del laptop. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

